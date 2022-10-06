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Giriş Tarihi: 6.10.2022 11:14 Son Güncelleme: 6.10.2022 11:21

İhracatın yıldızları ödüllerini aldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
İhracatın yıldızları ödüllerini aldı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) işbirliğinde düzenlenen ‘Mersin’in Sanayi ve İhracat Yıldızları Ödül Töreni’nde 2021 yılı verilerine göre İSO ilk 500, ikinci 500 ve TİM ilk 1000 listesinde yer alan Mersin firmalarına ödülleri verildi.

Sanayicilerin ihtiyaç ve beklentilerinin ele alınıp değerlendirildiği geceye Vali Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Meclis Başkanı Hamit İzol ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ile çok sayıda davetli katıldı.

Arbel Bakliyat ve Arbella Makarna olarak Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer aldıklarını kaydeden Arbel Bakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Mert Hazar, "Listeye İSO 500, İSO ikinci 500 Sanayi Kuruluşu ve TİM İhracatçı Firma araştırmasında Arbel ve Durum Gıda firmalarımızla 4 ödül alarak girmemiz de başarımızı daima yukarıda tuttuğumuzu gösteriyor. Hem üretim hem ihracata odaklanarak kentimiz ve ülkemizin başarısı için ekonomiye sunduğumuz katkıyı artıracağız. Bizim için başarılarımızın taçlanması elbette çok değerli ancak hedefimiz bu başarıyı sürdürmek ve diğer firmalarımız için de aynı başarıyı sağlayabilmektir" dedi.

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İhracatın yıldızları ödüllerini aldı
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