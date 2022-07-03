İhracatta 6’da 6 yaptılar

İhracat haziranda tüm zamanların aylık rekorunu kırarak geçen yıla göre yüzde 18.5 artışla 23.4 milyar dolar oldu. İthalat ise yüzde 39.6 artışla 31.5 milyar dolara çıktı. Ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 20 artışla 125 milyar 864 milyon dolar, ithalat yüzde 40.6 artışla 177 milyar 230 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı ise yüzde 142.5 artışla 51 milyar 367 milyon doları buldu.Erzurum'da Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nin (DAİB) açılışında dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "2022'nin ilk 6 ayında en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve altıda altı yaptık" dedi.12 aylık ihracatın da 246.2 milyar dolara ulaştığını belirten Muş, "Cumhurbaşkanımızın 2022 yılı sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine adım adım ilerliyoruz" şeklinde konuştu. Türkiye'nin dünya ekonomisinin tökezlediği ortamda 2021'de yüzde 11, 2022 ilk çeyrekte ise yüzde 7.3 büyüdüğünü hatırlatan Muş, 15 aylık dönemde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla artışının neredeyse yarısının net ihracattan kaynaklandığını söyledi.Muş, "Bir diğer ifadeyle, ülkemizin yerli ve millî değerleri, yani iktisadî bağımsızlık mücadelemizin sivil neferleri olan ihracatçılarımız, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmaya devam etmiştir" dedi.Dünyada artan enerji fiyatlarının ithalat rakamlarına yansıdığını anlatan Muş, şöyle konuştu: "Haziran ayı ithalatımız ise 31.6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Enerji kalemi, 8.1 milyar dolarlık pay ile bu ay da ithalatımızda önemli bir yer tutmuştur. Dünyada artan enerji fiyatlarının ithalat rakamlarımızdaki yansımaları devam etmektedir. Enerji ithalatımız, 2022 Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 155 artarak 47.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Toplam ithalat artışımızın yaklaşık yüzde 57'si enerjiden kaynaklandı."Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Türkiye Ekonomi Modelimizin en önemli bileşenlerinden biri olan ihracatta kırdığımız bu rekorlar ekonomimizin sağlam temeller üzerinde ilerlediğine işaret etmektedir" dedi.Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, dış ticaret hacmi yüzde 29.8 artışla 54 milyar 950 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74.1 oldu. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 7.1 puan azalarak yüzde 93.4'e geriledi.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "Son 22 ayın 20'sinde aylık ihracat rekorları kırdık. Türkiye 250 milyar doların ötesinde ihracat hedeflerini konuşmaya hazır" dedi. Gültepe, haziranda 20 sektörün ihracatını artırdığını, 3.2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren kimya sektörünün ilk sırada yer aldığını söyledi. 2.7 milyar dolara ulaşan otomotivin ikinci, 2.3 milyar doları aşan çelik sektörünün ise üçüncü olduğunu belirten Gültepe, bunu 2 milyar dolarlık ihracatla hazır giyim ve 1.4 milyar dolarla elektrik-elektronik sektörünün izlediğini kaydetti.