Ilısu Barajı’ndan ekonomiye 31 milyar katkı

Elektrik üretimine 19 Mayıs 2020'de başlayan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), aradan geçen 4 yılda toplam 9.7 milyar kilovatsaat elektrik üreterek ülke ekonomisine 31 milyar lira katkı sağladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin Fırat Nehri'nden sonra en büyük hidroelektrik potansiyeline sahip ve Dicle Nehri üzerinde elektrik üretimi için inşa edilen Ilısu Barajı ve HES, kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin en büyük 4'üncü santrali, dolgu hacmi bakımından ise 2'nci büyük barajı konumunda bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2023'te 10 adet HES'i tamamladık. 2024'te ise 15 adet HES'i daha hizmete sunmayı planlıyoruz" dedi.