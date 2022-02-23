İndirim furyası

Giriş Tarihi: 24.2.2022

Türkiye “Birlikten Berekete Kazanan Türkiye” kampanyası için tek yürek oldu. Kısa sürede ardı ardına birçok sektörden destek açıklaması geliyor. Gıda, perakende, mobilya, beyaz eşya ve halı sektörü indirim için kolları sıvadı