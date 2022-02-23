İndirim furyası

"Birlikten Berekete Kazanan Türkiye" kampanyasına destek çığ gibi büyüyor. Geçtiğimiz hafta sonu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
'nin gıda ve perakende sektörünün temsilcileri ile bir araya gelip kampanyaya tam destek sözü almasının ardından, bir destek haberi de Mobilya Dernekleri Federasyonu
(MOSFED) ve Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği
'nden (TÜRKBESD) geldi. MOSFED öncülüğünde, 1.500'den fazla markanın ve 15 üye derneğin katılımıyla kampanyaya destek olmak için yüzde 8 indirim başlatıldığı açıklandı. TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer
SABAH'a yaptığı açıklamada "Üye firmalar olarak enflasyonla mücadele için elimizden gelen desteği sağlamaya ve her zaman olduğu gibi ülkemiz için değer yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Dinçer, şunları kaydetti: "Firmalarımız tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için satış ve pazarlama kampanyaları düzenlemektedir. Kampanyaların tüketicide farkındalığı artırarak mağduriyetler yaşanmasını önleyeceğine inanıyorum."
ALIŞVERIŞ HIZLANIR
MOSFED Başkanı Ahmet Güleç
ise mobilyada yaşanacak hareketliliğin tüm sektörlere yansıyacağını ve dolaylı olarak sektörler arası tedarik zinciri, üretim ve alışverişi hızlandıracağını söyledi. Güleç, şunları kaydetti: "Kampanya sayesinde yerli sanayici ve üretici kazanacak. Bu canlılık, üreticilere umut, güç ve bereket olacak. Üretim ve ihracat odaklı bir sektör olarak bu kapsamda öngörülen teşviklerin enflasyonla mücadeleye katkı sağlarken, uluslararası rekabet gücümüzü de olumlu etkileyeceğine inanıyoruz."
HALIDA % 8-15 İNDİRİM
Bir halı markasının Genel Müdürü Ramazan
Baran, birçok koleksiyonlarında yüzde 8-15 arasında değişen oranlarda indirim yaptıklarını anlattı. Piyasaya yeni sürdükleri koleksiyonları indirimli olarak tüketiciyle buluşturduklarını söyleyen Baran, "Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" dedi.
ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ
"Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" diyen Tayaş Gıda
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kazım Taycı
şunları kaydetti: "Tüketicinin lehine olan kampanyayı destekliyoruz. Üzerimize düşeni yapacağız. Bu süreçte en büyük kazanımımız yerli üretiminin desteklenmesi ve güç kazanması olacaktır."