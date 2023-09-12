İngiltere Büyükelçisi, Türkiye’ye gelen İngiliz turist sayısındaki artışı değerlendirdi

Akdeniz ve Ege kıyıları turu kapsamında İzmir, Aydın, Bodrum, Marmaris, Muğla ve Fethiye'ye uğrayan Morris, turunun son durağı Antalya'da, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye ilişkin ilk izlenimi hakkında konuşan Morris, Türk misafirperverliğinin harika olduğunu, ülkede turistik faaliyetlerin çeşitliliğinin fazla olduğunu belirtti.

Morris, Türkiye'nin yurt dışından gelen turistlere güneş, kum ve denizin dışında da birçok imkan vadettiğini kaydetti.

Ülkede ılıman iklim, çeşitli deniz ve plajların bulunmasının yanı sıra "tarihi ve arkeolojik alanların" da olduğunun altını çizen Morris, Türkiye'deki kültür turizminin zenginliğine dikkati çekti.

Morris, "Akdeniz ve Ege kıyıları turu sırasında İngilizlerin neden Türkiye'ye tatile gelmeyi bu kadar sevdiğini gördüğünü" ifade ederek, "Türkiye'de her şey var." dedi.

MUĞLA, İNGİLİZ TURİSTLERİN GÖZDE MEKANI

Morris, İngiliz turistlerin yüzde 46'sının tatil için Muğla'ya geldiğini belirterek Antalya'nın da turistler arasındaki popülaritesinin arttığını söyledi.

"Bu yıl 1,2 milyon İngiliz turist Antalya'yı ziyaret etti. Havalimanı genişletmesi gibi projeler bu bölgeyi turistler için daha cazip bir noktaya çevirecek." şeklinde konuşan Morris, Türkiye'nin İngiliz turistler tarafından giderek daha çok tercih edildiğini vurguladı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ STRATEJİK ORTAKLIK

Morris, "Türkiye, İngiltere için vazgeçilmez bir ortak. Dışişleri, savunma, ticaret gibi konularda beraber çalışırken uluslararası camiada da işbirliği yapıyoruz." dedi.

NATO'nun "iki büyük ve önemli üyesi" olarak iki ülkenin G20, Birleşmiş Milletler (BM) ve daha birçok uluslararası organizasyonda işbirliği içinde olduğuna işaret eden Morris, ikili ticari ilişkilerin güçlenmesi ve yeni ekonomik hedeflere ulaşılabilmesi için "modernize edilecek ve dijital konuları da kapsayacak bir ticaret anlaşmasına" ilişkin müzakerelerinin gelecek yıl başlanmasını umduğunu kaydetti.

Morris, ticaret anlaşmasının iki ülkedeki işletmelere daha geniş bir pazar sunacağını ve daha çok fayda sağlayacağını belirtti.

Üç İngiliz bakanının, temmuzda Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve İstanbul'daki Savunma Sanayi Fuarı'na (İDEF) katıldığını anımsatan Morris, 2023'ün geri kalanında ve 2024'te "çok daha fazla üst düzey ziyaretin yapılmasının planlandığını" söyledi.

Morris ayrıca, İngiltere'nin Türkiye'ye atadığı ilk kadın büyükelçi olmaktan dolayı gururlu olduğunu dile getirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'ne övgüde bulunan Morris, projenin, Türkiye ve Avrupa'ya örnek olduğunu ifade etti.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, ziyareti sırasında Antalya'daki İngiltere Konsolosluğunu da ziyaret etti.

Türkiye'yi 2022'de 3,8 milyondan fazla İngiliz turist ziyaret ederken İngilizler, Rus ve Alman turistlerden sonra ülkeyi en çok ziyaret eden grup oldu. Bu sayının yıl sonunda yüzde 20 artarak 4,5 milyona ulaşması bekleniyor.