İnşaat malzemesi sanayi üretimi artış gösterdi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Aylık Sektör Raporunun Aralık 2023 sonuçları açıklandı.

Rapora göre, inşaat sektöründeki büyüme ekimde de devam etti. Dış pazarlarda talep koşulları ekimde zayıf kalırken, yurt içinde yeni fiyatlamalar ve yeni ekonomi politikalarının etkisiyle beklentilerin üzerinde üretim artışı yaşandı.

İnşaat malzemesi sanayi üretimi Ekim 2023'te, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artış gösterdi. İnşaat sektörünün yeni ekonomi politikalarına uyum gösterdiği bu dönemde inşaat malzemesi sanayi üretiminde beklenenden yüksek büyüme gerçekleşti. Ekimde, üretim 22 alt sektörün 15'inde artarken, 6'sında geriledi, bir alt sektörde ise değişmedi.

OCAK-EKİM DÖNEMİNDE ARTIŞ YÜZDE 5,8 OLDU

İnşaat malzemesi sanayi üretimi Ocak-Ekim 2023 döneminde ise yıllık bazda yüzde 5,8 büyüme gösterdi. Bu dönemde en yüksek üretim artışı yüzde 36,5 ile metalden yapı ve yapı parçalarında gerçekleşti.

Metal kapı ve pencereler üretimi ise yüzde 35,6 yükseldi. Üretim artışı ahşap inşaat malzemesinde yüzde 23,1, hazır betonda yüzde 16,8 oldu.

Söz konusu dönemde üretimde en yüksek gerileme yüzde 15,7 ile inşaat camlarında yaşanırken, onu yüzde 11,9 ile seramik kaplama malzemesi izledi.

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN BU YIL YÜZDE 5 BÜYÜMESİ BEKLENİYOR

İnşaat sektörü, son 4 çeyrekte genel ekonominin üzerinde büyüme gösteriyor.

Bu yıl genel ekonomide yüzde 4 büyüme hedefinin bulunduğu göz önüne alındığında, inşaat sektörünün bu oranın üzerinde, yüzde 5 büyümesi, bekleniyor.