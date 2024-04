İş dünyası temsilcileri yerel seçimlerin sonuçlarını değerlendirdi

İş dünyası temsilcileri, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi. Asmalı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin önündeki seçimsiz geçecek 4 yılın ekonomi odaklı olması gerektiğini, ekonomi politikalarının daha sürdürülebilir ve güvenli olması amacıyla Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen öncelikli yapısal reformların hızla hayata geçirilmesinin büyük önem arz ettiğini bildirdi.

Seçim sonuçlarının hayırlı olması ve bu dönemi birlik, beraberlik içinde geçirme temennisinde bulunan Asmalı, şunları ifade etti:

"MÜSİAD olarak, seçimsiz geçecek 4 yılda ana odağımızın, ekonomi, düşük enflasyon ve sürdürülebilir büyüme olduğuna inanıyoruz. Enflasyonun kalıcı olarak düşmesinin hedeflendiği para politikasının yanı sıra bu dönemde ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için OVP'de belirtilen öncelikli yapısal reformların hızla hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bizler MÜSİAD'lı iş adamları olarak, önümüzdeki dönemde ülke ekonomimizin üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyüme sürecinin devam edeceğine olan inancımızı yineliyor, bir ve beraber olarak önümüzdeki dönemi en verimli şekilde geçireceğimize inanıyoruz."

"HER ZAMAN DEVLETİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ"

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım da sonuçların hayırlı olmasını dileyerek şunları kaydetti:

"Türkiye, 31 Mart Pazar günü sandık üzerinden dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Sonuçları şüphesiz tüm siyasi partilerimiz kendileri açısından değerlendireceklerdir. Biz de TÜGİAD olarak tüm siyasi partilerimize bundan sonraki süreçte başarılar diliyoruz. Artık önümüzde 4 yıl boyunca seçim olmayacağından hareketle bundan sonra yapılması gereken, seçim atmosferinden bir an önce uzaklaşıp ülkemizin öncelikli bekleyen sorunlarına eğilmek olacaktır. Ekonomi alanında yapısal ve köklü reformlar dahil her alanda atılacak adımlarda TÜGİAD olarak biz de her zaman devletimizin yanında olacağız. Bu vesileyle görevlerine başlayacak olan tüm belediye başkanlarımızı ve mahalli yöneticilerimizi tebrik ediyor, ülke ve gençlerimizin menfaatine projeler geliştirmelerini temenni ediyoruz."