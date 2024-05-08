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Giriş Tarihi: 9.5.2024

İsdemir saat ücretli işe alım yapacak

İsdemir saat ücretli işe alım yapacak
İSDEMİR, büyüme stratejisi ve işletmelerinin ihtiyaçları doğrultusunda saat ücretli statüsünde görev yapmak üzere işe alım yapacağını duyurdu. Adaylar, 13 Mayıs'tan itibaren iki hafta boyunca pazartesiden cumaya kadar başvurularını yapabilecek. Adaylarda; meslek liselerinin elektrik-elektronik/enerji, endüstriyel otomasyon, makine teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi, Motorlu araçlar teknolojisi ve/veya meslek yüksekokullarının elektrik-elektronik/enerji, endüstriyel otomasyon, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi, sivil savunma ve itfaiyecilik alanlarından mezun olma şartı aranıyor.
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İsdemir saat ücretli işe alım yapacak
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