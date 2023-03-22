İslam İşbirliği Teşkilatı: Su güvenliğini garanti altına alan yasalar çıkarılmalı

İİT Genel Sekreteri Taha, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamada, su kaynaklarını koruma ve depolama ile alternatif su kaynaklarının geliştirilmesi konusunda toplumsal bilincin yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

Su güvenliğini garanti altına alan yasalar çıkarılması çağrısı yapan Taha, "Ortak hedefler kapsamında diğer uluslararası krizler gibi su krizleri de uluslararası toplumun işbirliğini gerektirir." ifadelerini kullandı.

Su güvenliğinin sağlanmasını İİT'ye üye ülkeler için önemli bir strateji olarak niteleyen Taha, suya erişimin güvence altına alınarak suyla ilgili riskleri ve olağanüstü durumları yönetebilmenin giderek daha önemli bir konu haline geldiğini kaydetti.

Taha, bu zorlukların, bölgesel ve uluslararası işbirliği gerektirdiğini vurguladı.