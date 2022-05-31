İSO 500 Listesinde MTOSB’den 9 firma yer aldı

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl düzenli olarak açıklanan 'Türkiye'nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021' listesinde Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nden 9 firma yer aldı.

Listede, Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. 21., Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 22., Hayat Kimya Sanayi A.Ş. 49., Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. 207., ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş. 212., Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic. A.Ş. 328., Armada Gıda Tic. San. A.Ş. 343., Göymen Food Gıda San. ve Tic. A.Ş. 345., Unat Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş. 353. sırada yer aldı.



'GURUR DUYUYORUZ'



Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, "İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen 'Türkiye'nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde yer alan tüm firmalarımız ile gurur duyuyoruz. Ülkemizin üretimine, istihdamına ve ihracat rakamlarına direk olarak etki eden tüm sanayicilerimiz takdiri hak ediyor. Biz de yönetim kurulu olarak onların daha verimli bir şekilde üretimlerini sürdürebilmeleri adına üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Sanayicilerimiz ile gurur duyuyoruz" dedi.