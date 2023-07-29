İşsizlik Sigortası Fonu kararı Resmi Gazete’de

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararının Ekli kararı ile; İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirinin oranı, 2023 yılı için yüzde 50'ye çıkarıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI

İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 2'nci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bölgesel kriz gerekçesiyle 8 Mayıs 2023 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 7 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatıldı.