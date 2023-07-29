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Giriş Tarihi: 29.7.2023 01:55 Son Güncelleme: 29.7.2023 02:05

İşsizlik Sigortası Fonu kararı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile; İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirinin oranı, 2023 yılı için yüzde 50'ye çıkarıldı

DHA
İşsizlik Sigortası Fonu kararı Resmi Gazete’de

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararının Ekli kararı ile; İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirinin oranı, 2023 yılı için yüzde 50'ye çıkarıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI

İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 2'nci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bölgesel kriz gerekçesiyle 8 Mayıs 2023 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 7 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatıldı.

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İşsizlik Sigortası Fonu kararı Resmi Gazete'de
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