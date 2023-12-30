İstihdama katkımız sürecek

Tasarruf finansman sektörünün markalarından Fuzul, 1992 yılından bu yana tasarruf finansman sektöründe faaliyet göstererek vatandaşların ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olması için finansman sağlıyor. Fuzul Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, 2024 için hazır olduklarını ifade etti. 2024 yılının gündeminin dijitalleşme olduğunu belirten Akbal, Fuzul'un şube ağını da genişleteceklerini vurguladı. Aynı zamanda verimliliğimiz arttı. Bu süreçte yalnızca Fuzul'un büyümesine değil, tasarruf finansman sektörünün büyümesine de katkı sunmuş olduk. Bu da aynı zamanda Türkiye ekonomisine ve istihdamına da katkı demek" diye konuştu.30 yılı aşkın bir süredir tasarruf finansman sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olarak bilgi birikimi ve deneyime sahip olduklarına söyleyen Akbal, "Kuruluşumuzdan bu yana geçen 32 senenin her bir yılı, bizim kamuoyu nezdindeki güven ve itibarımızın güçlenerek bugünlere gelmesinin adımları oldu. Önümüzde yepyeni bir yılın daha kapıları aralanıyor ve biz Fuzul Holding'in tüm iştiraklerinde olduğu gibi yine hep en iyisi için çalışmalarımızı sürdürüyor olacağız. Daha çok kişinin ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olabilmesi adına herkesin bütçesine uygun kampanyalar gerçekleştireceğimiz gibi şube ağımızı da güçlendirme yoluna gideceğiz. Bu yalnızca Fuzul'ü değil, sektörümüzü de büyütecek. Dolayısıyla da sektörümüz Türkiye ekonomisinin büyümesine de katkı sunacak" dedi.2023 yılında Fuzul olarak müşteri memnuniyetine odaklandıklarının altını çizen Akbal, "2023 yılında müşteri memnuniyeti ile verimliliği, oluşturduğumuz stratejinin merkezine konumlandırdık. Bu bağlamda da müşteri deneyimini iyileştirmek adına iş modelimizde birtakım değişikliklere gittik. Örneğin operasyonda Mükemmellik Merkezi'ni kurarak sektörde bir ilke imza attık. Bu minvalde bazı, yönetimsel adımlarımız da oldu. Reklam politikalarımızda değişikliğe gittik, pazarlama iletişimimizin daha basit ve anlaşılır bir hâle getirdik. Satışlarda organik bir yöne yani referans veren müşteriye odaklandık. Dijitalleşme gündemimizde büyük bir alan kapladı. Tüm çalışmalarımızın sonucunda gördük ki müşterilerimiz de mutlu oldu, çalışma arkadaşlarımız da…Fuzul'un 2024 hedeflerine dair de konuşan Akbal, "2023 yılında yatırımlarını arttırdığımız dijitalleşme konusunda, çalışmalarımızı sürdürüyor olacağız. Fuzul gibi kurulduğu günden bu yana her daim vizyoner bir bakış açısına sahip olmuş bir şirket olarak çağın gerektirdiği dijital dönüşüm adımlarını atmayı ve bunu sürdürülebilir kılmayı önemsiyoruz. Dolayısıyla 2024'te de bu alanda attığımız yeni adımları, diğer yandan mevcut olan ama geliştirdiğimiz yönlerimizi yine gündemimizde tutacağız. Fuzul olarak 32 yıldır olduğu gibi 2024'te de daha çok kişinin ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olabilmesi için herkesin bütçesine uygun kampanyalar gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. Diğer yandan Türkiye'nin dört bir yanında yeni şubeler açmaya da devam edeceğiz. Tabii şube açmayı, iş gücü ihtiyacımız olacak şeklinde de okumak gerekiyor. Bu da demek oluyor ki 2024 yılı istihdama katkıda bulunacağımız bir dönem olacak bizim nezdimizde" ifadelerini kullandı.