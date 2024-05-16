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Giriş Tarihi: 16.5.2024 11:56

İthal edilen hayvanlarda düzenlemeye gidildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliklerle ithal edilen koyun ve keçi ile sığır cinsi hayvanların kayıt ve küpeleme işlemlerine ilişkin düzenleme yapıldı.

AA
İthal edilen hayvanlarda düzenlemeye gidildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ithal edilen hayvanların sisteme kaydedilme süreleri ile kulak küpelerinde bulunması gereken özelliklerde değişiklik yapıldı.

AŞI VE OLASI HASTALIK KAYITLARININ YAPILMASI VE İZLENMESİ AMAÇLANDI

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, değişiklikle söz konusu hayvanların ithalat ve karantina süreçlerinin tamamlanması beklenmeden kayıt altına alınarak aşı ve olası hastalık kayıtlarının yapılması ve izlenmesi amaçlandı.

Bakanlık tarafından başlatılan elektronik kulak küpesi çalışmaları kapsamında sığır cinsi ile koyun ve keçi türü hayvanlarda geçilmesi planlanan elektronik kulak küpesi uygulamasına eş zamanlı olarak geçilmesi, kamu kaynaklarının etkin kullanılması ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından yenilenen TS 7808 sayılı "Hayvan Künyeleri" standardına uygun kulak küpelerinin kullanılabilmesi amacıyla il müdürlüklerinin stoklarında yer alan fazla sayıdaki kulak küpelerinin farklı illerde uygulanmak suretiyle tüketilmesi sağlanacak.

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İthal edilen hayvanlarda düzenlemeye gidildi
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