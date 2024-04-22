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Giriş Tarihi: 22.4.2024

Kalkınma Yolu ile nakliye süreci 25 güne düşecek

Kalkınma Yolu ile nakliye süreci 25 güne düşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a ziyaretinin en önemli gündem maddelerinden birinin Kalkınma Yolu Projesi olacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Süveyş Kanalı'ndan 35 günde geçen gemi trafiği var. Ümit Burnu'nda ise bu 45 güne çıkıyor. Kalkınma Yolu'nu bitirdiğimizde nakliye süreci 25 güne düşecek" dedi. Kalkınma Yolu Projesi kapsamında 1200 kilometrelik demir yolu, otoyol, enerji nakil ve iletişim hattı planladıklarını anlatan Uraloğlu, gelecek sene bunun ilk fazının devreye alınacağını bildirdi.
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Kalkınma Yolu ile nakliye süreci 25 güne düşecek
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