“Kaskoda sigortacılar hiç zam yapmasa da prim artar”

Kaskoda yaşanan prim artışının nedenleriyle ilgili konuşan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Türkiye ve dünyanın büyük bir enflasyonist ortam içinde olduğunu belirterek, "Özellikle pandemi döneminde döviz kurlarında yaşanan artış, tedarik ve lojistik süreçlerinde yaşanan sorunlar sonrası oluşan arz problemi sıfır ve ikinci el araç satış bedellerini ortalama 3 kat artırdı. Araç bedellerinin artması doğal olarak araç rayiç değerine eşit olması gereken araç sigorta bedellerini aynı oranda artırdı. Dolayısı ile kasko sigorta fiyatı hiç artmasa da bedel artışından dolayı kasko sigorta primleri arttı" dedi.Yaşanan prim artışlarının sigortacıların fiyatı artırmasından daha çok araç değerlerinin yükselmesi ile ilgili olduğunu belirten Yaşar, "Kasko sigortası branşında araçların değeri arttığı için bu artış primlere de direkt olarak yansımış oldu. Sigortacılar kaskoda primi; araç değeri yani sigorta bedeli ile sigorta fiyatının çarpımı ile belirliyor. Örneğin; değeri 100 bin lira olan bir aracın kasko fiyat çarpanının binde 10 olduğunu düşünürsek sigorta primi bin olmaktadır. Ancak döviz kurundaki artış, enflasyondaki yükseliş gibi nedenlerden değeri 3 katına çıkan bir aracın sigorta bedeli 300 bin lira olurken binde 10 fiyat çarpanı ile sigorta primi de 3 bin lira olmaktadır. Bakın henüz fiyat artışı yapılmadan bile prim bin liradan 3 bin liraya yükselmiş oldu. Yani sigortacılar hiçbir zam yapmasa bile, içerisinde bulunduğumuz konjonktür gereği kıymetleri ikiye, üçe katlanan araçların sigorta primleri de artmış oldu" diye konuştu. Enflasyon, döviz kurunda yaşanan artışlar ve asgari ücret artışının hasar maliyetlerine yansımasının, hem araç bedelini hem de sigorta fiyatını artırarak kasko primlerini çarpan etkisiyle artırdığına dikkat çeken Yaşar, kasko sigortalarında prim artışının yüzde 221 olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: "Yedek parça tedariğinde yaşanan sorunlar ve kur hareketliliğinin yedek parça maliyetlerine yansıması, asgari ücrete yapılan zamların işçilik ücretlerinde yol açtığı artış, enflasyonda hızlı yükseliş ve tüm bunların sonucunda hasar maliyetlerinin artması kasko sigortası fiyatlarını da doğrudan etkiledi ve her şeye olduğu gibi kasko sigorta fiyatına da zam yapılması gerekti. Kasko fiyatının artması sonucu oluşan prim artışı bedel artışından kaynaklanan prim artışı ile birleşince bu durum beraberinde kasko sigortalarındaki prim artışını yüzde 221'e çıkarmış oldu."