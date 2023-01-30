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Giriş Tarihi: 31.1.2023

Katılım Finans Kefalet Şirketi kuruluyor

Katılım Finans Kefalet Şirketi kuruluyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katılım esaslarına uygun çalışan işletmelerin, finansmana erişim sürecinde teminat ihtiyaçlarını, bakanlık olarak yüzde 4 hisse ile iştirak edecekleri Katılım Finans Kefalet Şirketi'nden karşılayabileceğini bildirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Nebati, kurulacak olan Katılım Finans Kefalet Şirketi'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak yüzde 4 hisse ile iştirak edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti: "Katılım Finans Kefalet Şirketi, katılım finans kuruluşlarımızın sinerjisini artıracak, sektörün kendi bünyesinde kefalet ihtiyaçlarını karşılayarak katılım ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Katılım esaslarına uygun çalışan işletmelerimiz, finansmana erişim sürecinde teminat ihtiyaçlarını bu şirketten karşılayabilecek. Katılım finans sektörümüzün tüm kurumsal yapıları ve enstrümanlarıyla ülkemizin bu alandaki ihtiyaçlarını tamamen karşılayabilecek düzeye ulaşmasını ve İslam dünyasında da 'iyi uygulama modeli' olarak gösterilebilecek bir ekosisteme sahip olabilmesini arzu ediyoruz."
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Katılım Finans Kefalet Şirketi kuruluyor
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