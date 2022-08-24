Kırsal kalkınmaya 5.5 milyar lira hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kırsal kalkınma desteklerinden daha fazla projenin yararlandırılması amacıyla başvuru şartlarında değişikliğe gidildiğini ve program bütçesindeki ulusal katkı miktarını artıracaklarını bildirdi. Kirişci, Kırsal Kalkınma Programı'nın 11. Çağrısı kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) sunulan proje başvurularında talep edilen destek tutarının yaklaşık 8.3 milyar lira olduğunu söyledi.Bu kapsamda mevcut bütçenin sadece 65 ve üzeri sıralama puanına sahip başvurular için yeterli olacağının düşünüldüğünü belirten Kirişci, şöyle devam etti: "Biz 30 ve 65 arasında sıralama puanına sahip diğer başvuruların da desteklenmesi için program bütçesindeki ulusal katkı miktarını artırıyoruz. Bu sayede, 11. Çağrı kapsamında kırsal alanlarda yapılacak yatırımlara verilecek yaklaşık 5.5 milyar lira hibe ile 10 milyar lira yatırım gerçekleştirilerek üretimin ve istihdamın daha da artırılmasını hedefliyoruz."BAKAN Kirişçi dün ayrıca MÜSİAD'ı ziyaret ederek, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Görüşmede sektörel sorunlar ve çözüme ilişkin öneriler kapsamlı şekilde ele alındı. Bakan Kirişçi, MÜSİAD'ın tespitlerinin kıymet ifade ettiğini belirtti.