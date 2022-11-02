KOBİ’lerin kredi kullanımı 10 kat arttı

TürkiyeCumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Şahap Kavcıoğlu, bu yılın ilk 9 ayında KOBİ'lerin kredi kullanımının, 2021'in aynı dönemine göre 10 kat arttığını söyledi. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Kavcıoğlu, kredi faizlerini politika faizlerine yakınlaştırarak üretimi desteklediklerini, kredilerin istikrara katkı verecek şekilde dağılmasını sağladıklarını kaydetti.Merkez Bankası olarak, uyguladıkları hedefli kredi kullanımının en önemli sonuçlarından birini KOBİ kredilerinde gözlemlediklerini ifade eden Kavcıoğlu, "Ocak-eylül döneminde KOBİ'ler tarafından kullanılan kredi, 2021 yılının aynı döneminde kullanılan kredinin 10 katından fazladır" dedi. Kavcıoğlu, reeskont kredisi kullanan firmaların geçen yılın ilk 9 ayında 3 binin altında olduğunu, bu yılın ilk 9 ayında ise 6 bine yaklaştığını söyledi.Kavcıoğlu, "Yatırım taahhütlü avans kredisi programının 100 milyar liralık bölümü sanayi yatırımlarına, 50 milyar liralık bölümü ise turizm yatırımlarına ayrıldı. Toplamda 400'e yakın firmaya yaklaşık 60 milyar lira tutarında yatırım taahhütlü avans kredisi tahsis edilmiştir" diye konuştu. Kavcıoğlu yatırım, ihracat ve KOBİ'lerin kullandığı tüm kredilerin alınan makroihtiyati tedbirlerin dışında olduğuna dikkat çekerek, "Bankalarca bu kapsamda kullandırılıp iktisadi faaliyetle buluşacak tüm krediler Merkez Bankası tarafından desteklenmektedir" dedi.ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da, "Merkez Bankamız ülkemizin kaynaklarının verimli noktalara yönlendirilmesi için üstün çaba sarf ediyor. İş insanları olarak bunu takdir etmememiz düşünülemez" değerlendirmesinde bulundu.