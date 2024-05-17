KOBİ’lerin yeşil dönüşümü yüzde 90 oranında desteklenecek

Başkan Kıvanç yaptığı açıklamada, Dünya Bankası desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yürütülen çalışmalarla KOBİ'lerin yeşil dönüşüm sürecine destek olunacağını belirtti.

Bu çerçevede, Adana Sanayi Odası Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.'nin TÜBİTAK 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Çağrısı kapsamında 25 firmadan birisi olduğunu söyleyen Başkan Kıvanç, "TÜBİTAK 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Çağrısında 25 çözüm ortağından biri olarak olarak Adana Sanayi Odası Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. seçildi. Bu kapsamda, KOBİ'lere Karbon Ayak İzi Hesaplanması, Atık Yönetimi, Su/Atık Su Yönetimi, Enerji Yönetimi, Yalın Yönetimi gibi konularda hizmet sunağız" dedi.

Kıvanç, bu desteğin KOBİ'ler için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "KOBİ'lerin çözüm ortağından alacakları yeşil dönüşüm mentörlük hizmetine ilişkin maliyetler 16 Mayıs 2024 tarihinde açılan TÜBİTAK 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı altında desteklenecektir. Bu çağrı ile KOBİ'lerin çözüm ortağından alacakları yeşil dönüşüm mentörlük hizmeti maliyetleri yüzde 90 oranında desteklenecektir." diye konuştu.