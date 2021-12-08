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Giriş Tarihi: 9.12.2021

Arkas Lojistik CEO'su Onur Göçmez: Hedefimiz taşımacılık alanında Türkiye'de ilk süper app olmak

Arkas Lojistik CEO’su Onur Göçmez: Hedefimiz taşımacılık alanında Türkiye’de ilk süper app olmak
TAŞIMACILIK sektöründe faaliyet gösteren Arkas Lojistik, dış ticareti kolaylaştıracak, hız ve maliyet avantajı sağlayacak yeni girişimi www.shipeedy.com'u tanıttı. Amerika ve Avrupa pazarındaki ticaret için çok gelişecek bir potansiyeli olduğu için yatırım yaptıklarını söyleyen Arkas Lojistik CEO'su Onur Göçmez, "Özellikle ihracat, üretim ve istihdam için 2022'de 'güçlü ülke Türkiye' felsef- Başta KOBİ'ler olmak üzere, firmalarımızı 150 ülkede 750 noktaya götürebiliyoruz. Hedefimiz taşımacılık alanında Türkiye'de ilk süper app olmak" dedi.
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Arkas Lojistik CEO'su Onur Göçmez: Hedefimiz taşımacılık alanında Türkiye'de ilk süper app olmak
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