Koridordaki dört gemi Ukrayna’dan ayrıldı

BAŞKAN Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde; Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında İstanbul'da imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında başlayan gemi trafiği planlandığı şekilde ilerliyor. Odessa ve Çernomorsk limanlarından dün yerel saat 06.00-08.30 arasında 4 geminin daha ayrıldığı görüldü. "Mustafa Necati", "Star Helena" ile "Glory" adlı gemiler Çornomorsk Limanı'ndan, "Riva Mind" gemisi ise Odesa Limanı'ndan yola çıktı. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen 33 bin ton mısır yüklü Panama bayraklı "Navi-Star" adlı gemi, yapılan denetimlerin ardından İrlanda'ya gitmek üzere hareket etti. Yine aynı şekilde denetimden geçen 13 bin ton mısır yüklü Malta bayraklı "Rojen" adlı gemi İngiltere'ye, 12 bin ton mısır taşıyan "Polarnet" adlı gemi de Kocali'ne gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçti. Bandırma Limanı'ndan 5 Ağustos'ta ayrılan ve Çernomorsk'e girmesi beklenen Barbados bandralı "Fulmar S" isimli boş gemi ise dün akşamdan beri Odessa açıklarında bekliyor. Odessa ve Çernomorsk'ten 1 Ağustos'tan beri toplam sekiz gemi çıkış yapmıştı.