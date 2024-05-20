Kurbanlık fiyatı 200 bine yaklaştı

Kurban Bayramı'na 1 aydan az bir zaman kala Türkiye'nin birçok noktasından getirilecek olan kurbanlıklar, canlı hayvan sevk noktalarında İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünün ardından İstanbul'a giriş yapacak. İl Tarım Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 1 Haziran'da İstanbul'a girecek kurbanlıklar önceden belirlenen kurban satış noktalarında alıcılarını bekleyecek. Kurban pazarlarının hangi ilçelerde kurulacağı ise önümüzdeki günlerde yapılacak koordinasyon toplantısı sonrası kesinleşecek. Avrupa Yakası'ndaki kurbanlık satış noktalarından Bahçelievler Kurban Pazarı'nda 117 çadır kuruluyor. Veterinerlik hizmetinin verileceği kurban pazarında kesim yerleri de hazırlanıyor. İstanbul'da 12 ay satış yapan noktalarda kurbanlıklar satılmaya başladı. Büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 90 ile 180 bin lirasında, küçükbaş kurbanlık fiyatlarının ise 8 bin lira ile 18 bin lira arasında değişeceği tahmin ediliyor.Bahçelievler Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Veteriner Hekim Tibet Bayhan, "Çadırlarımızı kurmaya başladık. Vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını gidermesi için kafeterya, mescit, lavabo ve tuvaletler gibi ayrıca bu alanda küçükbaş kesimi de olacağı için arka tarafta küçükbaş kesimi için de gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. Alanda 117 tane çadırımız var. Kurbanlıklar 1 Haziran'dan itibaren gelecek" dedi. İstanbul Sultangazi'de adak ve kurbanlık satışı yapan Haluk Doğan ise, "Kurbanlıkların tamamı geldi. 350 tane getirdik. Satışlar başladı, üçte birini sattık. Büyükbaş fiyatları 80 bin ile 180 bin lira arasında. Hisseler 20 ila 35 bin arası" dedi.