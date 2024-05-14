Yılın ikinci yarısında koşulların dezenflasyonist olacağını belirten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz" dedi. Karahan, Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, sosyal refaha en önemli katkılarının fiyat istikrarı yoluyla olduğunu söyledi. Piyasaların şu anda enflasyonun aşağı geleceğine inandığını ifade eden Karahan, enflasyonda uzun vadeli hedefin yüzde 5 seviyesi olduğunu anımsattı. Karahan, "Popüler olmak için değil işimizi yapmak için buradayız, bu da enflasyonu aşağı getirmek" dedi. Karahan, yukarı yönlü risklerin farkında olduklarını ve enflasyonu düşürmek için adım atmaya hazır olduklarını vurguladı.Karahan, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi ile enflasyonla mücadele konusunda kendilerine yardımcı olduğunu söyledi. Yapay zeka konusunda olan biten her şeyi çok yakından takip ettiklerini de bildiren Karahan, "Türkiye ekonomisi geçen yıl güçlüydü ama büyüme iç talep destekli olarak gerçekleşti, 2024'te geçen yıla kıyasla daha az bir büyüme olabilir" dedi.