Marketlerin indirim oyunu! Vatandaş fırsatçıları afişe etti

*Allah bu millete bunu yapanlara bu parayı yemek nasip etmesin.

*Maksatlarının ticaret değil operasyon yapmak olduğu çok açık. Devletimiz bunun bedelini ödetmelidir.

*Daha ciğerimizi mi sökecekler? Bu nasıl bir vurgun? 1 kg salatalığın 10tl nakliyesi 6,66 tl paketlemesi mi olur?

*Hiç bir maliyet artışı, bir ürün fiyatını on katına çıkartmaz. Bu resmen ekonomik harp saldırısıdır.

*Şaka değil 3 liraya alınıyor 29 liraya satılıyor gelin siz çıkın bu işin içinden.