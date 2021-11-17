MEB ve Turkcell’den yazılımcılar için istihdam seferberliği

TURKCELL, 'Geleceği Yazanlar- Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım' Programı'yla yeni bir eğitim ve istihdam seferberliği başlattı. Millî Eğitim Bakanlığı ve Turkcell işbirliğiyle hayata geçirilen mesleki eğitim programıyla, üniversite son sınıf öğrencileri ve mezunlara yazılım teknolojileri alanında eğitim, sertifikasyon ve istihdam imkânı sağlanacak. 6 ay sürecek program boyunca bire bir mentorluk desteği de alacak olan katılımcılar, programı başarıyla tamamlamalarının ardından Turkcell'in yeni yazılım şirketi Atmosware
ve Turkcell grup şirketlerinde çalışma imkânına kavuşacak. İmza töreninde konuşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer
, "2022'den itibaren Türkiye
'nin yazılımda iddialı bir ülke olması ve insan kaynağı ihtiyacımızın karşılanması adına dev bir hamle gerçekleştirerek bu programı tüm lise mezunlarına açacağız" dedi. Protokolün, Türkiye'nin yazılımcı ihtiyacının karşılanması noktasında bir ilk olduğunun altını çizen Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu
, "Proje gençlerimize istihdamın kapılarını açacak yüksekokul seviyesinde bir mesleki eğitim ve sertifikasyon programı olmasıyla Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu projemizin ilk müjdesini kamuoyuyla paylaşan ve başından beri bizlere destek vererek yol gösteren Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.