Mehmet Ferman Doğan: Bakü’de Turizm Kasabası Kuruyoruz

Bakü'nün turizm potansiyelini artıracak önemli bir proje hayata geçiriliyor. Türk CEO Ferman Doğan, Belediye Başkanı yetkileri ile donatılmış olarak, uluslararası marka oteller, rezidanslar, villalar, okullar, hastaneler, sağlık merkezleri, alışveriş merkezleri, restoranlar, barlar, gece kulüpleri, marina ve daha birçok tesisi içeren bu dev projeyi yönetecek.

Deneyimli turizmci Mehmet Ferman Doğan, projenin CEO'su olarak atandı ve Bakü'ye Jumeirah'ın sunduğu lüks yaşam tarzını ve benzersiz atmosferini taşımayı hedefliyor.

Proje tamamlandığında, Bakü'nün 40 bin kişilik bir nüfusa ev sahipliği yapması ve şehrin turizm haritasında önemli bir merkez haline gelmesi bekleniyor. Ayrıca, bölgeye yapılacak yatırımların ekonomik kalkınmanın yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da önemli bir ivme kazandırması öngörülüyor.

Mehmet Ferman Doğan'ın liderliğindeki bu büyük ölçekli turizm projesi, Azerbaycan'da geniş yankı uyandırdı. Projenin Bakü'nün turizm potansiyelini artırarak uluslararası arenada daha görünür hale gelmesi ve ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlaması bekleniyor.

Ferman Doğan Kimdir?

Ünlü turizmci Ferman Doğan, Avrupa'nın çeşitli noktalarında başarıyla tamamladığı projelerle tanınmaktadır. SeaBreeze Resort projesi, Doğan'ın tecrübesi ve vizyonu sayesinde, Bakü'yü global turizm haritasında daha görünür bir konuma taşımayı hedefliyor.

Projeden Beklentiler

SeaBreeze Resort, Azerbaycan'ın turizm sektöründe bir dönüm noktası olmayı amaçlıyor. Doğan, projeye dair yaptığı açıklamada, "Ekimle beraber bu büyük projede harikalar yaratmak için yola çıktık. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi. SeaBreeze Resort, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra, bölge halkına da önemli ekonomik fırsatlar sunacak.

Ekonomiye Katkı ve İstihdam

Projede yer alacak olan tesisler, bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlamanın yanı sıra, binlerce kişiye de istihdam olanağı sunacak. Turizm sektörünün yanı sıra, inşaat, hizmet, perakende ve eğitim alanlarında da yeni iş imkanları yaratacak olan SeaBreeze Resort, Azerbaycan'ın sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunacak.