Memur ek zam istiyor

Emekli, memur ve memur emeklisinin yılbaşında maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı 3 Ocak'ta netleşecek. Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Yönetim Kurulu üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti. Görüşmede, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personele kadro, ek zam, vergi dilimleri ve diğer konulara ilişkin kamu görevlilerinin talepleri dile getirildi. Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, kamu çalışanlarına yönelik taleplerini, ek zam yapılması talebini paylaştıklarını söyledi. Sözleşmelilere kadro düzenlemesine de değinen Kahveci, kamuda 32 farklı istihdam olduğunu, tüm sözleşmeli çalışanların kadroya geçirilmesi taleplerinin karşılık bulacağını söyledi. Sosyal yardımların güncellenmediğini belirten Kahveci, "Yemek ücretleri işçilerde 55 TL'ye yükseltildi, memurlara da olmalı. Ulaşım ve kira yardımı da gündeme alınmalı" dedi. ANKARA