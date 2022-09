Metaverse KOBİ’leri kökten değiştirecek

Cerebrum Tech Kurucusu Dr. Erdem Erkul, her sektör ve alandan kişi ve şirketi etkileyen metaverse için "Akıllı telefonların ortaya çıkmasıyla takoz telefonlardan akıllı telefonlara doğru yıkıcı inovasyon geçişi yaşanmıştı. Çok yakında da internetten metaverse'e yıkıcı bir inovasyon geçişi yaşanacak. İş, eğitim ve eğlence deneyimlerimiz meta evrene taşınsa da fiziksel dünya baki kalacak. Bu yüzden, her iki dünya için de ürün ve çözümler üreten markalar uzun yıllar hayatta kalacak" dedi. Metaverse kavramı her geçen gün daha fazla hayatımıza giriyor. Finanstan eğitime, oyundan kültür-sanata, sağlıktan perakendeye merkeziyetsiz yeni bir dünya sunan metaverse, yıkıcı değişimlere neden oluyor. Coğrafi ve fiziksel sınırlardan bağımsız, hayal gücü ve yaratıcılığı değere dönüştüren metaverse sektörünün piyasa değerinin 2025'te 800 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu denli bir büyüme yaşanırsa Web 2.0 devrinin kapanıp Web 3.0 devrinin açılmasına şahit olacağız.Cerebrum Tech Kurucusu Dr. Erdem Erkul, metaverse'ün iş dünyası için sınırsız imkân sunduğunu belirtti. Erkul, "Dijital ekonominin tüm bileşenleri, blok zinciri ve NFT gibi yenilikler de eklendiğinde metaverse için 'bir sonraki harika iş platformu' diyebiliriz. Google, Microsoft ve Meta gibi şirketlerin yaptığı büyük yatırımlar ile metaverse'e olan ilgi her geçen gün artıyor. Şüphesiz ki en büyük etki alanlarından biri de iş dünyası olacak. Geçiş dönemi pek hızlı olmasa bile metaverse platformları iş dünyasına sınırsız imkân sunuyor. Bunlardan en barizi sunduğu kapsamlı ve detaylı tecrübe olasılığı. Şirketler basit bir web sitesi üzerinden kitlelere ulaşmaya çalışmaktansa metaverse üzerinden çok daha ilgi çekici ve cazip bir şekilde ürünlerini müşterilere ulaştırabilecek. Bu da kurumların dijital ortama kaymasına neden olacak. Teknik işlerin yanı sıra birçok yeni iş ortaya çıkacak veya mevcut işler değişime uğrayacak. Şirketlerin pazarlama stratejileri ve ticaret yapış biçimleri metaverse ile tekrar yapılanacak. Bunlar dışında iş dünyasında verimlilik de artacak. Görüntülü aramalar yerine metaverse'te gerçekçi bir iş ortamı oluşturularak uzaktan çalışmanın yarattığı konfor korunacak. Ofis ortamı 3 boyutlu avatarlar ile yaşanabilecek" dedi. Metaverse'ü kullanabilmek için birden fazla teknoloji ve kavramı anlamak ve kullanmak gerektiğini ifade eden Erkul, "Metaverse'e bağlanmak için mobil cihazları da kullanabiliyoruz ancak nispeten yeni ve farklılık yaratabilecek teknolojiler olarak Artırılmış Gerçeklik (AR), Sanal Gerçeklik (VR), Karma Gerçeklik (MR) ve Genişletilmiş Gerçeklik'i (XR) sıralayabiliriz. Küresel AR, VR ve MR pazarının 2024 yılına kadar 300 milyar dolara yaklaşacağı tahmin ediliyor. Bu teknolojilere ilgi çok büyük çünkü metaverse'ün de bu teknolojilerin geliştirilmesiyle oluşabilecek değer üretme potansiyeli çok yüksek" diye konuştu."Metaverse dünyasının dinamiklerini iyi anladığımızda; sunduğu potansiyel faydaları kullanarak rekabetin önüne geçebilme şansını yakalamak, doğru iş ortaklıkları yaparak büyümek ve insan kaynağını geliştirmek, ülke bağımsız yetkin ekiplerle çalışabilme fırsatını bulmak mümkün olacak" diyen Erkul, şöyle devam etti: "Akıllı telefonların ortaya çıkmasıyla takoz telefonlardan akıllı telefonlara doğru yıkıcı inovasyon geçişi yaşanmıştı. Çok yakında da internetten metaverse'e yıkıcı bir inovasyon geçişi yaşanacak. İş, eğitim ve eğlence deneyimlerimiz meta evrene taşınsa da fiziksel dünya baki kalacak. Bu yüzden, her iki dünya için de ürün ve çözümler üreten markalar uzun yıllar hayatta kalacak."METAVERSE'ün iş dünyasının yanında topluma sağladığı avantajlardan birinin güvenli bir ortam olduğunu belirten Erkul, "Pandemi, doğal afet gibi bütün dünyayı etkileyen olumsuz durumlarda insanlar toplantı yapabilecek, çalışmaya devam edebilecek, eğitim alabilecek. Boeing bir sonraki uçaklarını metaverse üzerinde inşa edeceklerini açıkladı. Bu maddi harcamayı azaltırken doğaya verilen zararı da azaltacak" dedi. "Sosyalleşme de yeni bir boyut kazanacak" diyen Erkul, metaverse'ün eğitim, perakende, sağlık, kültür ve turizm sektörlerinde daha etkili olacak.