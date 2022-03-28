Migros bir yılda 247 ton plastik azalttı

MIGROS'UN plastik poşet kullanımını azaltarak doğaya katkı amacıyla hayata geçirdiği #PoşetsizAlışverişHareketi ile işlem başına poşet kullanımında ilave yüzde 10'a yakın azaltım sağlandı. Migros
, harekete katılan müşterilerine teşekkür etmek üzere, bugüne kadar diktiği yarım milyon ağaca ek olarak Ege Orman Vakfı
aracılığıyla Manisa
Yunt Dağı'na 10 bin fidan daha dikti. Aynı zamanda Migros, İş Dünyası Plastik Girişimi
taahhüdü kapsamında son bir yılda plastik kullanımında 247 tonluk bir azaltım gerçekleştirdi.