Muğla Çam Balı uluslararası platforma taşındı

Türkiye'de üretilen çam balının dünyaya tanıtıldığı 7. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Marmaris'te gerçekleştirildi. Muğla Valiliği himayesinde Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü katkılarıyla, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) tarafından gerçekleştirilen kongreye Muğla Valisi Orhan Tavlı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, MSKÜ Rektörü Prof.Dr. Turhan Kaçar, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, Gıda ve Tarım Örgütü Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Muğla Arı Yetiştiricileri Başkanı Veli Türk, Muğla Borsa Başkanı Hurşit Öztürk katıldı. Kongrede konuşan Barış Saylak, ihraç ettiğimiz tek balın çam balı olduğunu ve üretimin yüzde 85'ini Muğla'nın gerçekleştirdiğinin altını çizerek, değişen iklim koşulları nedeniyle azalan çam balından maddi kaybı önlemek amacıyla bal yan ürünleri üretimine başladıklarının altını çizdi.Sektörün uluslararası düzeyde tüm paydaşlarının buluşması, arıcıların teorik bilgi edinmelerinin yanı sıra uygulama ile ilgili konularda da deneyimlerini artırmaları hedefleyen 7. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 15-19 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşti. 5 gün süren kongrede ulusal ve uluslararası birçok firma ürünlerini tanıtarak ticaret ağlarını genişletme fırsatı yakaladı.