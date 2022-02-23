Murat Şeker, en başarılı CFO arasına girdi

DataExpert iş birliğiyle BMI Business School tarafından yürütülen Finans Direktörleri Zirvesi (CFO Summit 2022) Türkiye'de finansal gündemi yönlendiren üst düzey yöneticileri bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında Türkiye'nin en etkin finans liderleri araştırması sonuçları da açıklandı. Buna göre; Şeker Türkiye'nin en başarılı 50 CFO'su arasında yer aldı.





ZOR GÜNLERDE KENETLENDİK



İstanbul'da düzenlenen CFO Summit 2022'de ödülünü alan Şeker salgın sürecinde finansal yönetim açısından küresel havayolu endüstrisinin gıpta ile baktığı bir performans sergilediklerinin altını çizerek "Türkiye'nin bayrak taşıyıcı şirketinin bir üyesi olarak bu ödüle layık görülmek beni gururlandırıyor. Biz çok güçlü ve büyük bir aileyiz zor günde kenetlenip güzel günler için birlikte çalıştık. Bu nedenle bu ödülü tüm THY çalışanları adına aldım. Büyümekte ve gelişmekte olan Türkiye ve Türk Hava Yolları'mız salgının etkisi azaldıkça küresel ekonomiden aldığı payı ve varlığını güçlendirecektir" diye konuştu