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Giriş Tarihi: 23.2.2022 10:08 Son Güncelleme: 23.2.2022 10:15

Murat Şeker, en başarılı CFO arasına girdi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Murat Şeker, en başarılı CFO arasına girdi

Türk Hava Yolları (THY) Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, Türkiye'nin en başarılı 50 CFO'su (Chief Finance Officer) arasında yer aldı.

DataExpert iş birliğiyle BMI Business School tarafından yürütülen Finans Direktörleri Zirvesi (CFO Summit 2022) Türkiye'de finansal gündemi yönlendiren üst düzey yöneticileri bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında Türkiye'nin en etkin finans liderleri araştırması sonuçları da açıklandı. Buna göre; Şeker Türkiye'nin en başarılı 50 CFO'su arasında yer aldı.



ZOR GÜNLERDE KENETLENDİK

İstanbul'da düzenlenen CFO Summit 2022'de ödülünü alan Şeker salgın sürecinde finansal yönetim açısından küresel havayolu endüstrisinin gıpta ile baktığı bir performans sergilediklerinin altını çizerek "Türkiye'nin bayrak taşıyıcı şirketinin bir üyesi olarak bu ödüle layık görülmek beni gururlandırıyor. Biz çok güçlü ve büyük bir aileyiz zor günde kenetlenip güzel günler için birlikte çalıştık. Bu nedenle bu ödülü tüm THY çalışanları adına aldım. Büyümekte ve gelişmekte olan Türkiye ve Türk Hava Yolları'mız salgının etkisi azaldıkça küresel ekonomiden aldığı payı ve varlığını güçlendirecektir" diye konuştu

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Murat Şeker, en başarılı CFO arasına girdi
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