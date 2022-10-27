Murat Şeker en başarılı CFO’lar arasında

Düzenlenen törenle başarılı yönetici ödülünü alan Türk Hava Yolları (THY) Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, Türkiye'nin en başarılı 50 CFO'su arasında gösterilildi. Şeker, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı şirketinin bir üyesi olarak bu ödüle layık görülmek çok mutlu olduğunu belirterek "Biz çok güçlü ve büyük bir aileyiz. Zor günde kenetlenip güzel günler için birlikte çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Pandemi sonrasında gösterdiğimiz finansal yönetim açısından global havayollarının gıpta ile baktığı bir performans sergiledik. Bu ödülü tüm Türk Hava Yolları çalışanları adına aldım. Büyümekte ve gelişmekte olan ülkemiz ve Türk Hava Yolları'mızın küresel ekonomiden aldığı payı ve varlığını güçlendireceğimizden eminim" diye konuştu.