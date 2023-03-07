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Giriş Tarihi: 7.3.2023 10:30

MÜSİAD desteği ile Hatay'da inşa edilen sahra hastanesi hasta kabulüne başladı

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karlsruhe ve MÜSİAD Paris üyelerinin destekleri ile Hatay Defne'de inşa edilen sahra hastanesi tamamlanarak hasta kabulüne başladı. 54 yataklı ve yıllık 250 bin hasta kapasitesine sahip hastanede 12’si doktor olmak üzere 57 sağlık personeli hizmet veriyor.

AA
MÜSİAD desteği ile Hatay’da inşa edilen sahra hastanesi hasta kabulüne başladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)'dan yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD'ın yurt içi ve yurt dışı üyelerinin destekleri ile afet bölgesinde yaraları sarmak için faaliyetleri aralıksız sürüyor.

Kahramanmaraş Elbistan'da konteyner kent çalışmalarına devam eden MÜSİAD, bölgede birçok noktada kurduğu aşevi, mobil mutfak ve lojistik merkezler ile depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Son olarak Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Hatay Defne'de hayata geçirilen sahra hastanesi projesi, tamamlanarak bölgedeki vatandaşların hizmetine sunuldu.

MÜSİAD Karlsruhe ve MÜSİAD Paris üyelerinin destekleri ile inşa edilen 54 yataklı ve yıllık 250 bin hasta kapasitesine sahip hastanede 12'si doktor olmak üzere 57 sağlık personeli hizmet veriyor.

Hastanede ayrıca 4 ana dal branşı ve diş hekimliği hizmeti aralıksız sürdürülecek. Genel cerrahi, dahiliye, çocuk, kadın doğum ve diş poliklinik hizmetlerinin verileceği hastanede haftanın belli günlerinde nöroloji, psikiyatri, fizik tedavi, göz, ortopedi poliklinik hizmetleri de olacak.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından da incelenen hastanenin tıbbı teçhizat kurulumu ve sağlık personelinin atanmasıyla poliklinik hizmeti vermeye başlandı.

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MÜSİAD desteği ile Hatay'da inşa edilen sahra hastanesi hasta kabulüne başladı
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