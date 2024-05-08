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Giriş Tarihi: 9.5.2024

New York’taki servet G20 ülkelerini aştı

New York’taki servet G20 ülkelerini aştı
HENLEY&Partners tarafından küresel veri istihbarat firması New World Wealth ile işbirliği içinde her yıl yayınlanan "2024 Dünyanın En Zengin Şehirleri Raporu" açıklandı. Buna göre New York City zirvedeki yerini koruyor. New York şehri sakinlerinin sahip olduğu toplam servet şu anda 3 trilyon doları aşıyor ve bu rakam çoğu büyük G20 ülkesinde tutulan toplam servetten daha yüksek bir seviyeye denk geliyor. Henley&Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, dünyanın en zengin 10 şehrinden 7'sinin, oturum veya vatandaşlık hakları karşılığında doğrudan yabancı yatırımı aktif olarak teşvik eden yatırım göçü programlarına ev sahipliği yapan ülkelerde olduğunu söyledi.
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New York’taki servet G20 ülkelerini aştı
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