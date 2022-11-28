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Giriş Tarihi: 28.11.2022 12:38

O yeteneği ile dünyada ilk! 'GÖKDENİZ' varsa yaklaşmak imkansız

Hava, kara, deniz! Milli Teknoloji Hamlesi meyvelerini veriyor. Dünyada çok az sayıda ülkede üretilen YHSS sistemi ile GÖKDENİZ diğer adıyla KORKUT-D, 35 mm Parçacıklı Mühimmatı (ATOM) ile birlikte üzerinde konuşlu bulunduğu gemiden hava tehditlerini tek tek imha edecek.

O yeteneği ile dünyada ilk! ’GÖKDENİZ’ varsa yaklaşmak imkansız

ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKDENİZ YHSS, 35 mm Parçacıklı Mühimmat (ATOM) ile birlikte üzerinde konuşlu bulunduğu gemiyi hedef alan anti-gemi füzelerini imha edebilen nokta savunma sistemi olarak tasarlandı.

GÖKDENİZ'E YOĞUN İLGİ

Dünyada çok az sayıda ülke kendi YHSS sistemini geliştirebilecek ve üretebilecek kabiliyete sahip. Bu nedenle yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri değil dost ve müttefik diğer ülkelerin bahriyeleri de GÖKDENİZ'e yoğun ilgi gösteriyor.

KORKUT-D = GÖKDENİZ

Sistem ilk olarak KORKUT-D, sonra da GÖKDENİZ olarak adlandırılmıştır. GÖKDENİZ, kara konuşlu yakın hava savunma sistemi KORKUT üzerinden geliştirilmiştir. GÖKDENİZ, KORKUT ile aynı şekilde 2 adet 35 mm topa sahip. GÖKDENİZ ve KORKUT sistemlerinin kullandığı 35 mm top MKE A.Ş tarafından yerli olarak üretilmektedir.

ASELSAN'dan nefes kesen paylaşım: "GÖKDENİZ varsa yaklaşmak imkansız!" | Video

HAVA TEHDİTLERİNE KARŞI SAVUNMADA SON KATMAN

GÖKDENİZ, gemi platformlarının hava tehditlerine karşı savunulmasında son katman olarak kritik önem taşıyan yakın bir hava savunma sistemi olarak başta anti-gemi füzeleri olmak üzere insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterler gibi geniş bir tehdit kümesine karşı gemilerin savunulmasını sağlıyor.

TEHDİTLERİN İMHASINDA ÇOKLU FONKSİYON

GÖKDENİZ sisteminde 35 milimetre namlulu silahın yanı sıra arama radarı, takip radarı ve E/O algılayıcılar aynı platform üzerinde bulunuyor. Sistem bu sayede hedef tespiti, tehdit önceliklendirmesi, angaje olunan tehdidin otomatik olarak takip edilmesi ve imha edilmesi fonksiyonlarının tümünü icra edebiliyor.

ÜÇLÜ KULLANIM MODU

Sistem, manuel ve yarı otonom kullanım modlarında operatör tarafından kullanılabileceği gibi tam otonom kullanım modunda kullanıcı müdahalesine ihtiyaç olmaksızın tüm fonksiyonlarını tamamen otomatik olarak yerine getirebiliyor.

ÇİFT SİLAH SİSTEMİ

MKE üretimi 35 milimetre çift silahın kullanılmakta olduğu sistem, 1100 atım/dakika atış hızına sahip. ATOM adı verilen ASELSAN ve MKE ortak üretimi Parçacıklı Mühimmatın kullanımı sayesinde güncel hava tehditlerine karşı yüksek etkinlik sağlanabiliyor. ASELSAN bugün dünyada bu teknolojiye sahip olan iki firmadan birisi konumundadır.

O YETENEĞİ İLE DÜNYADA İLK

GÖKDENİZ, dünyadaki diğer yakın hava savunma sistemlerinde bulunmayan Otomatik Şeritsiz Mühimmat Besleme Mekanizması ile parçacıklı mühimmat ve klasik tahrip (HEI) mühimmatının aynı anda yüklenmesine ve hedef tipine uygun olarak istenen mühimmatın seçilmesine olanak sağlayacak.

Bu mekanizma sayesinde sisteme iki veya daha fazla tipe mühimmat aynı anda yüklenebiliyor ve istenen tipte mühimmat operatör tarafından seçilerek kullanılabiliyor. Hava tehditlerinin yanı sıra su üstü ve kara hedeflerine karşı da kullanılabilecek olan GÖKDENİZ sistemi bu mekanizma sayesinde farklı kullanım amaçlarına yönelik görevlerini başarıyla yerine getirebiliyor.

GÜNCEL HAVA TEHDİTLERİNE KARŞI YÜKSEK ETKİNLİK SAĞLANABİLİYOR

GÖKDENİZ, anti-gemi füzelerinin yanı sıra helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları ve su üstü araçları gibi tehditlere karşı da gemi savunmasını etkin şekilde gerçekleştirilebiliyor.

GÖKDENİZ YHSS'nin özellikleri

  • Füze saldırısı şeklinde 180 m/s yüksek hızlı hedef
  • "Sea-skimming" senaryo
  • Tam otonom tespit, takip ve ateş altına alma
  • Uzun menzilde imha
  • Anti-gemi füzeleri, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları, su üstü araçları gibi hedeflere karşı etkili
  • Otomatik şeritsiz mühimmat yükleme sistemi
  • ATOM ve HEI klasik tahrip mühimmatını aynı anda atabilme, mühimmat seçebilme
  • Stabilize silah kulesi ile deniz durumu 0-5 aralığında çalışabilme
  • Atış Kontrol Radarı ve Elektro-Optik Algılayıcılar ile hassas hedef takibi
  • 3 boyutlu arama radarı
  • Otonom ya da savaş yönetim sistemine entegre şekilde çalışabilme
  • 2 adet 35 mm KDC-02 top ile dakikada 1100 atım

Sea-skimming: Gemisavar füzelerin, bazı avcı ve saldırı uçaklarının; radar, kızılötesi algılamadan kaçınmak ve hedefe yaklaşmaları sırasında vurulma olasılığını azaltmak için kullanılan bir teknik.

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O yeteneği ile dünyada ilk! 'GÖKDENİZ' varsa yaklaşmak imkansız
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