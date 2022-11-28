O yeteneği ile dünyada ilk! ’GÖKDENİZ’ varsa yaklaşmak imkansız

ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKDENİZ YHSS, 35 mm Parçacıklı Mühimmat (ATOM) ile birlikte üzerinde konuşlu bulunduğu gemiyi hedef alan anti-gemi füzelerini imha edebilen nokta savunma sistemi olarak tasarlandı.
GÖKDENİZ'E YOĞUN İLGİ
Dünyada çok az sayıda ülke kendi YHSS sistemini geliştirebilecek ve üretebilecek kabiliyete sahip. Bu nedenle yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri değil dost ve müttefik diğer ülkelerin bahriyeleri de GÖKDENİZ'e yoğun ilgi gösteriyor.
KORKUT-D = GÖKDENİZ
Sistem ilk olarak KORKUT-D, sonra da GÖKDENİZ olarak adlandırılmıştır. GÖKDENİZ, kara konuşlu yakın hava savunma sistemi KORKUT üzerinden geliştirilmiştir. GÖKDENİZ, KORKUT ile aynı şekilde 2 adet 35 mm topa sahip. GÖKDENİZ ve KORKUT sistemlerinin kullandığı 35 mm top MKE A.Ş tarafından yerli olarak üretilmektedir.
ASELSAN'dan nefes kesen paylaşım: "GÖKDENİZ varsa yaklaşmak imkansız!" | Video
HAVA TEHDİTLERİNE KARŞI SAVUNMADA SON KATMAN
GÖKDENİZ, gemi platformlarının hava tehditlerine karşı savunulmasında son katman olarak kritik önem taşıyan yakın bir hava savunma sistemi olarak başta anti-gemi füzeleri olmak üzere insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterler gibi geniş bir tehdit kümesine karşı gemilerin savunulmasını sağlıyor.
TEHDİTLERİN İMHASINDA ÇOKLU FONKSİYON
GÖKDENİZ sisteminde 35 milimetre namlulu silahın yanı sıra arama radarı, takip radarı ve E/O algılayıcılar aynı platform üzerinde bulunuyor. Sistem bu sayede hedef tespiti, tehdit önceliklendirmesi, angaje olunan tehdidin otomatik olarak takip edilmesi ve imha edilmesi fonksiyonlarının tümünü icra edebiliyor.
ÜÇLÜ KULLANIM MODU
Sistem, manuel ve yarı otonom kullanım modlarında operatör tarafından kullanılabileceği gibi tam otonom kullanım modunda kullanıcı müdahalesine ihtiyaç olmaksızın tüm fonksiyonlarını tamamen otomatik olarak yerine getirebiliyor.
ÇİFT SİLAH SİSTEMİ
MKE üretimi 35 milimetre çift silahın kullanılmakta olduğu sistem, 1100 atım/dakika atış hızına sahip. ATOM adı verilen ASELSAN ve MKE ortak üretimi Parçacıklı Mühimmatın kullanımı sayesinde güncel hava tehditlerine karşı yüksek etkinlik sağlanabiliyor. ASELSAN bugün dünyada bu teknolojiye sahip olan iki firmadan birisi konumundadır.
O YETENEĞİ İLE DÜNYADA İLK
GÖKDENİZ, dünyadaki diğer yakın hava savunma sistemlerinde bulunmayan Otomatik Şeritsiz Mühimmat Besleme Mekanizması ile parçacıklı mühimmat ve klasik tahrip (HEI) mühimmatının aynı anda yüklenmesine ve hedef tipine uygun olarak istenen mühimmatın seçilmesine olanak sağlayacak.
Bu mekanizma sayesinde sisteme iki veya daha fazla tipe mühimmat aynı anda yüklenebiliyor ve istenen tipte mühimmat operatör tarafından seçilerek kullanılabiliyor. Hava tehditlerinin yanı sıra su üstü ve kara hedeflerine karşı da kullanılabilecek olan GÖKDENİZ sistemi bu mekanizma sayesinde farklı kullanım amaçlarına yönelik görevlerini başarıyla yerine getirebiliyor.
GÜNCEL HAVA TEHDİTLERİNE KARŞI YÜKSEK ETKİNLİK SAĞLANABİLİYOR
GÖKDENİZ, anti-gemi füzelerinin yanı sıra helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları ve su üstü araçları gibi tehditlere karşı da gemi savunmasını etkin şekilde gerçekleştirilebiliyor.
GÖKDENİZ YHSS'nin özellikleri
Sea-skimming: Gemisavar füzelerin, bazı avcı ve saldırı uçaklarının; radar, kızılötesi algılamadan kaçınmak ve hedefe yaklaşmaları sırasında vurulma olasılığını azaltmak için kullanılan bir teknik.