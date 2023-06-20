Otobüs biletlerinde fahiş fiyat denetimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda şehir içi ve şehirlerarası yollarda yolcu taşımacılığının ve trafik yoğunluğunun artacak olması nedeniyle denetimlerin artırılacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, denetimlerde ana unsurun fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi ve yetki belgesiz taşımacılığın engellenmesi olacağını söyledi. Bakanlık Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 81 ildeki yolcu terminalleri, yol kenarları ve karayolları denetim istasyonlarında yolcu taşımaya mahsus araçlara yönelik çalışma gerçekleştirecekler.Denetim ekipleri uygunsuz ve mevzuata aykırı durumlarda firmalara idari para cezası uygulayacak. Bu kapsamda biletsiz yolcu, fahiş fiyatlı bilet satışı ve zamanında kalkmayan otobüsler için firmalara ayrı ayrı olmak üzere 3 bin 584 TL ceza kesilebilecek. Yetki belgesiz taşımacılık yapan araç ve firmalara ise 7 bin 200 TL ceza kesilecek. Biletsiz yolcu için 3 bin 584 lira para cezası uygulanacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun artacağını göz önüne alarak, sorumluluk alanındaki otoyollar ile devlet ve il yollarında vatandaşların rahat ve huzur içinde seyahat edebilmelerini sağlamak, trafik kazalarını asgari seviyeye indirmek amacıyla bazı tedbirler aldı. Bu kapsamda yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapılan kesimlerde Kurban Bayramı tatili süresince zorunlu olmadıkça çalışmalara ara verilerek, trafiğin etkilenmemesi sağlanacak. Aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel sularının taşıt yolundan aştığı sınırlı ve istisnai durumlarda, taşıt yolu kenarına su seviyesinin üzerinde olacak şekilde sık aralıklarla onarım yaklaşım levhaları konuldu.Tatile gidiş ve dönüşlerde aynı gün ve saatte yola çıkmanın belli güzergâhlarda trafik yoğunluğu oluşturması nedeniyle seyahatlerin uygun saatlere yayarak yapılması istendi. Sürücülere, herhangi bir nedenle trafiğin durması halinde, bulunulan şeritte kalmaları, özellikle emniyet şeridi ve karşı yöne ait şeridin ihlal edilmemesi uyarısı yapılırken araç kapasitesinin üstünde yük ve yolcu alınmamasının önemine dikkati çekildi. Yola çıkacak sürücülerden hava, yol, araç ve psikolojik durumlarını dikkate almaları, yorgun ve uykusuz yola çıkmamaları, cep telefonu ve sigara gibi dikkati dağıtacak öğelerden kaçınmaları, yolculuk sırasında mutlaka emniyet kemeri takmaları istendi.