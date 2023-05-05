OYAK’tan tarımda stratejik hamle

OYAK'IN 2017'de bünyesine kattığı Ferbis Tarım, Niğde-Bor'daki fabrikasına yaptığı yeni yatırımla bitki koruma sektöründeki gücünü artıracak. 6 yılda üretim kapasitesini 6 kat artırarak yıllık 18 bin 500 tona yükselten şirket, yeni yatırımıyla bu rakamı üçüncü çeyrekte 39 bin tona çıkaracak. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Türkiye'de sektörlerin ihtiyaçlarını analiz edip 'doğru alanda doğru yatırım' yaparak katma değerli üretim hedeflediklerini belirterek, "Yedi yıl önce Hektaş'ın sloganını 'Akıllı tarımın öncüsü' olarak belirledik. Tarımın her alanında fark yaratan akıllı projelerle üreticilerimizin katma değerli üretim yapmalarını ve ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmayı hedefledik. Hektaş ile önümüzdeki dönemde Tarım 5.0'a kapı açacak birçok projeye imza atmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.Satış noktası sayısını toplam 500'e çıkaran Ferbis, yurtiçinin yanı sıra KKTC, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Gürcistan gibi yakın coğrafyalarda ihracat fırsatlarını da değerlendirecek. Ferbis, bitki koruma ve bitki gelişim düzenleyici ürünleri dışında önümüzdeki dönemde özellikle mineral yağlar ile herbisit ve insektisit ürünlerine yeni formülasyonlar ekleyerek ürün çeşitlendirecek.