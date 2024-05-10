Pazar mafyasına Meclis baskını

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren yasa teklifi TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda kabul edildi. Yasa teklifine göre, pazarlarda yük haline gelen 250 ile 500 bin TL'ye ulaşan kiralara fren geliyor. Kapalı pazar yerlerindeki satış ve diğer yerlerin pazarcılara yüksek fiyatlarla kiralanmasına neden olan "sınırlı ayni hak yöntemi ile kiralama" kaldırılıyor. İktidar ve muhalefetin üzerinde fikir birliği sağlaması üzerine Sanayi ve Ticaret Komisyonu milletvekillerinden oluşan bir heyet Ankara'da açık ve kapalı pazar yerlerine baskın yaparak fiyat araştırması yapacak. Genel Kurul aşamasında önergelerle yeni tedbirler gündeme gelecek.6 Şubat depreminde hayatı kararan on binlerce vatandaşa başını sokacağı bir ev vermek için çalışan hükümet, bu durumu fırsat bilen uyanık demir, beton ve çimentocuların kabusu oldu. Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat uygulama girişiminde bulunanlara ceza yağdırdı. Deprem sürecinde çadır, konteyner gibi barınmaya dönük malzemelerde fahiş fiyat uygulayan 331 işletmeye 78 milyon 846 bin TL, hazır beton ve çimento işletmelerinden 39 şirkete de 54 milyon TL fahiş fiyat cezası kesildi. Bakanlığın kapısını çalan fahiş fiyatçı şirketler "bir daha yapmayacağız" diyerek piyasa değerleri üzerinden yeni fiyat belirlemesi yaptılar. Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelinde fahiş fiyat ve stokçuluk yapan 2 bin 899 firmaya 579 milyon 904 bin TL ceza kesti.YASA teklifiyle, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla cezalar 10 kat artırılıyor. Fahiş fiyat artışı için öngörülen ceza tutarı 100 bin ila 1 milyon lira arasında uygulanacak. Mevcut sistemde bu cezanın üst sınırı 100 bin TL idi. Stokçuluk yapanlara her bir aykırılık için 1 milyon ila 12 milyon lira arasında para cezası uygulanacak. Ayrıca yasaya yeni girecek bir düzenleme ile stokçulara kapatma cezası verilmesi de mümkün olacak. Ticaret Bakanlığı, bir takvim yılı içinde üç defa ve üzerinde stokçuluk yaptığı tespit edilip idari para cezası uygulanan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere 6 güne kadar kapatma cezası verebilecek.