Rekabet’ten Facebook’a büyük ceza

RekabetKurulu, Meta Platforms (Facebook), Meta Platforms Ireland (Facebook Ireland Limited) ve WhatsApp LLC'e 346.7 milyon lira idari para cezası verdi. Kurul, Facebook'un temel hizmetler olarak adlandırılan Facebook, Instagram ve WhatsApp'tan topladığı verileri birleştirip kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığına karar verdi. Kurul, dosyanın müzakeresi sonucunda, Facebook'un temel hizmetler olarak adlandırılan Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığına ve kanunun ilgili maddesini ihlal ettiğine karar verdi. Kurul, Meta Platforms, Inc, Meta Platforms Ireland Limited ve WhatsApp LLC'ye müteselsilen 346 milyon 717 bin 193 lira idari para cezası verdi.Kararda, Facebook'un ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesisi için gerekli tedbirleri, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren en geç 1 ay içerisinde kuruma sunması istendi. Gerekli tedbirleri gerekçeli kararın tebliğinden itibaren de 6 ay içerisinde yerine getirmesi gerekiyor.İlk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren 5 (beş) yıllık süre boyunca ve yılda bir periyodik olarak kuruma rapor sunacak.