SABAH yetkili servis tuzağını masaya yatırdı: Tek çare bakanlığın ‘SERBİS’ uygulaması

En sık yaşanan dolandırıcılık vakalarından birine dönüşen "yetkili servis" mağduriyeti hemen herkesin başına gelir hale geldi. Evlere giden şüpheliler, nakit ödeme istiyor, 'ana kart arızalı', 'motoru değişecek' veya 'makineniz burada olmaz. Servise götüreceğiz' diyerek beyaz eşyayı yanlarına alarak ortadan kayboluyorlar. Üstelik en dikkat çeken detaylardan biri de dolandırıcıların SEO (arama motoru optimizasyonu) aracılığıyla internette para karşılığında ilanlarını en öne çıkarması, bu yolla vatandaşları ağına düşürmesi oluyor. SABAH konunun uzmanlarına ve mağdurları dinledi, dikkat edilmesi gerekenleri öne çıkardı: SERBİS'ten yetkili servisi sorgulayın, her 444 yada 850'li numaraya kanmayın, yanında 'reklam' yazan siteleri aramayın, eve gelene yetki belgesini sorun, fatura talep edin... Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük: Dolandırıcılar, yetkili servis veya özel servis kavramını 'teknik servis' kılıfına uyduruyor. Çoğu vatandaş bu ayrımı bilmiyor. Telefon numarası, e-posta adresi istenmeli, yetkili servis kimlik belgesi sorulmalı. Servis hizmeti süresince tüm eksikler mutlaka servis fişine işlenmeli. Vatandaşlar Ticaret Bakanlığı'nın SERBİS sistemini tercih etmeli. Ünlü markalara da zarar veren bu dolandırıcılıkta arama motorlarının da sorumluluğu var. Ayrıca reklam içerikli ilanlara yaptırım olmalı. Sabah.com.tr SEO Müdürü Ulaş Aydoğan: Google Adwords reklamları Google'da ilk sıraya çıkmanın en kolay yolu. Hiçbir SEO çalışmasına ihtiyaç duymadan hedeflediğiniz anahtar kelimelerde en üst sıralarda yer alabilirsiniz. Kullanıcılar arama motorunda yaptığı sorgulamaların ardından site adresinin yanında "reklam" ibaresini görüyorsa doğru yeri aradığını ve reklam sahibi işletmenin güvenirliğini mutlaka kontrol etmeli. Ya da reklamlı sonuçlara hiç tıklamadan işletmelerin (com.tr) uzantılı resmi internet siteleri ziyaret edilmeli. Yetkili Servis sahibi Fatih Bank: İnternette servis araması yapınca en az 10 reklamlı servis numarası çıkıyor. Bu reklamlı servislerin hangisi iyi, hangisi kötü iyi bilmek lazım. Her 444'lü, her 0850'li numara yetkili servis değil. Mutlaka fatura isteyin. Mağdur Mehmet Y. (Sancaktepe): Ramazanda arızalanan buzdolabı için internetten arama yaptım. Çıkan ilk numarayı aradım. Gelen görevli, 'dolabın beyni yanmış (hafıza kartı) değişmesi lazım' dedi. 2 bin 700 liradan sözde bin 700'e indi. 0850 ile başlayan numaradan aradıkları için güvenip inandım. 4 gün sonra geldiklerinde aynı parçayı takmışlar. Arıza da sürdü. Bir türlü geri gelmediler. Savcılığa başvurdum.TİCARET Bakanlığı, yetkili servis dolandırıcılığının önüne geçmek için 20 Temmuz 2020'de Servis Bilgi Sistemi'ni (SERBİS) hizmete aldı. Mobil uygulaması da hayata geçirilen SERBİS'te tüm markaların yetkili servis numaraları toplandı. www.servis.gov.tr adresli internet sitesinin "yetkili servis sorgulama" bölümünde ürün bazında servis araması yapılabilirken, servisler illere ve ilçelere göre aranabiliyor. Yetkili servisler harita üzerinde de görüntülenirken istenildiğinde yol tarifi de alınabiliyor.