Sahil işgaline geçit yok

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sahil şeritlerine ilişkin kapsamlı bir çalışma yaptıklarını söyledi. "Denizler Halkındır" sloganının detaylarını paylaşan Özhaseki, "Artvin'den Hatay'a doğru bir hilal çizin, bütün kıyıları denetliyoruz. Mafyavari tutumlarla sahil şeritlerinde bazı bölgelerin işgal edildiğini görüyoruz. Buna izin vermeyeceğiz" dedi. Özhaseki, temel prensipleri 15-20 güne oluşturacaklarını söyledi.Sahillerde yaşanan ihlallere karşı önlem aldıklarını ifade eden Bakan Özhaseki "Bir çalışma yapıyoruz. Artvin'den Hatay'a doğru bir hilal çizin, bütün kıyıları denetliyoruz. Mafyavari tutumlarla sahil şeritlerinde bazı bölgelerin işgal edildiğini görüyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Hukuk dışı yapıları, mevzuata aykırı tüm uygulamaları yani bütün kaçak yapıları yıkacağız" diye konuştu.ALO ihbar hattı kuracaklarını belirten Bakan Özhaseki, "Vatandaş diyecek ki 'Bizim burada denize ulaşmamızı şunlar engelliyor.' Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünde bir güç, Türk devletinin üstünde bir güç yoktur. Aksini düşünüp kaçak yapılar işletenlere hukuk ile cevap vereceğiz. Tüm kaçak yapıları temizleyip milletimizin sahillere, plajlara rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız. Ben bunu söyledim ya bana bir sürü ihbar geldi. 'Şurada siteler kuruldu' diyor. 'Bunlar zengin adamlar, oradan sahile inişimizi engelliyorlar.' Hiç kimse merak etmesin" açıklamasını yaptı.Devletin üzerine düşeni yapacağını anlatan Özhaseki, "Koylara 3-4 kişi çökmüş oraya büfeye benzer bir şey koymuş. Fahiş fiyata yiyecek içecek satmanın ötesinde şezlonglara dünya para istiyorlar. Ailesiyle tatile giden insanlar bu işgalcilerle nasıl muhatap olsunlar" diyerek tepki gösterdi. Kimsenin hukuk dışı iş yapmasına müsaade etmeyeceklerini, gözyaşlarına bakmayacaklarını aktaran Bakan Özhaseki, şunları söyledi: " Oraları temizleyeceğiz. Bir kısmını Kültür ve Turizm Bakanımızla yine konuştuk, halk plajları açacaklar. Kıyılara bakan MUÇEV adında bir kuruluşumuz var. Sahillerde sorumlu olduğu yerleri işletecek. Denizlerimizin kirlenmesini önleyeceğiz." Yatların da denetleneceğini ifade eden Özhaseki, "Mapa Şamandıra Sistemi başlatacağız. Örneğin birisi tekne alıyor, üç ay koylarımıza çekiyor. Orada yaz tatili yapıyor. Denizleri kirletiyorlar, teknelerini ağaçlara bağlayarak ağaçları kırıyorlar. Yeni projemiz var. Teknelerini kuracağımız mapa şamandıraya bağlayacaklar. Yatların hepsini kayıt altına alacağız. Burada tatil yapıyorsa, onun belirlenen ücretini ödeyecek. Sonra da yanına getirdiğimiz atık gemisine atıklarını verecek. Atığını denize boşaltamayacak" dedi.