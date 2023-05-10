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Giriş Tarihi: 10.5.2023 12:16

Sanayi üretimi martta yüzde 5,5 arttı

Sanayi üretim endeksi, martta aylık bazda yüzde 5,5 artarken, yıllık bazda yüzde 0,1 azalış gösterdi.

AA
Sanayi üretimi martta yüzde 5,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, martta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,1 düştü.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, martta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,8 gerilerken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 0,2 düşüş oldu.

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, şubat ayına kıyasla yüzde 5,5 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, martta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 artış kaydetti.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2020 7,8 8 -1,6 -31,5 -18 -0,4 4,9 10,1 8 10,4 11,3 8,9
2021 11,4 9 16,5 66,1 40,9 23,9 10 14 8,9 8,6 11,2 14,4
2022 8,5 14,1 10,3 11,7 9,6 9,6 3,3 1,8 1,2 3,3 -1,1 -0,3
2023 4,6 -8,2 -0,1

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Sanayi üretimi martta yüzde 5,5 arttı
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