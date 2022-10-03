SON DAKİKA: 54 ilde hızlı tren olacak! Bakan Karaismailoğlu’dan Yavuz Sultan Selim Köprüsü için FLAŞ açıklama

"ORTA KORİDOR 100 YILIN KORİDORU OLACAK"

Adil Karaismailoğlu, Türkiye'den sadece 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ve 1,6 milyar insana ulaşıldığını belirterek, bu potansiyeli kullanmak için tüm planlamalarını yaptıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, 2020'de 12 milyar ton olan dünya ticaret hacminin 2030'da 25 milyar tona, 2050'de 95 milyar tona, 2100'de de 150 milyar tona ulaşmasının beklendiğini ifade ederek, bu yüklerin taşındığı koridorlara değindi.

Dünyanın en önemli ticaret koridorlarından olan Orta Koridor'a işaret eden Karaismailoğlu, "Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz bir ticaret koridoru oluşturduk. Burası dünyaya şekil verecek, önümüzdeki 100 yılın koridoru olacak. Çünkü Türkiye buranın merkezinde. Hem seyahat süresi hem de Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Orta Koridor önemini daha da artıracaktır. Biz 100 yılı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.