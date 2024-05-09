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Giriş Tarihi: 9.5.2024 15:28 Son Güncelleme: 9.5.2024 15:59

SON DAKİKA: Bakan Bolat: İsrail'in açıklamaları kesinlikle hayal ürünü

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail ile ilgili alınan ticaretin durdurulması kararının yürürlükte olduğunu ifade ederek, "Hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız" dedi.

SON DAKİKA: Bakan Bolat: İsrail’in açıklamaları kesinlikle hayal ürünü

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail ile ticaretin durdurulması kararı hakkında resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

"İSRAİL İLE TİCARETİN DURDURULMASI KARARIMIZ YÜRÜRLÜKTEDİR"

Bakan Bolat'ın açıklamaları ise şöyle:

"Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları kesinlikle hayal ürünü olup, gerçekle hiç bir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır.

İsrail'in Gazzeye yönelik saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması konusundaki şartlarımız sağlanıncaya kadar, İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir."

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SON DAKİKA: Bakan Bolat: İsrail'in açıklamaları kesinlikle hayal ürünü
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