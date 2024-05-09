SON DAKİKA: Bakan Bolat: İsrail’in açıklamaları kesinlikle hayal ürünü

"İSRAİL İLE TİCARETİN DURDURULMASI KARARIMIZ YÜRÜRLÜKTEDİR"

Bakan Bolat'ın açıklamaları ise şöyle:

"Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları kesinlikle hayal ürünü olup, gerçekle hiç bir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır.