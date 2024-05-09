SON DAKİKA | TCMB duyurdu: Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme kaldırıldı

Son dakika haberine göre; Merkez Bankası, menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemenin yürürlükten kaldırıldığını duyurdu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Merkez Bankası'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde makroihtiyati politikaları sadeleştirmeye devam etmektedir.

6 Nisan 2024 tarihli basın duyurusunda menkul kıymet tesisi düzenlemesine yönelik sadeleşme adımları duyurulmuş ve söz konusu düzenlemenin yakın zamanda sonlandırılmasının planlandığı açıklanmıştı.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Tebliğ ile menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır."

ZORUNLU KARŞILIK UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK

Merkez Bankası, kredi büyümesini sınırlayıcı zorunlu karşılık uygulamasında da değişiklik yaptı.

Merkez Bankası'nın belirleyeceği bilanço oranlarına göre verdiği kredi az olan bankalara bu sınır uygulanmayacak.