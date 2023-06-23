Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan enflasyonla mücadele ve finansal istikrar vurgusu!

"FİYAT İSTİKRARI FİNANSAL İSTİKRAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Bunu istikrarlı ve kararlı bir şekilde yapacağımızdan eminim. Bunun için de fiyat istikrarı finansal istikrar için çok önemli. Hem fiyat istikrarı hem de finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz.