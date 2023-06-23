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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan enflasyonla mücadele ve finansal istikrar vurgusu!
Giriş Tarihi: 23.6.2023 17:56 Son Güncelleme: 23.6.2023 18:07

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan enflasyonla mücadele ve finansal istikrar vurgusu!

Son dakika haberi... İstanbul Finans Merkezi’nde banka yöneticileriyle bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. "Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli" ifadesini kullanan enflasyonla mücadele mesajı verdi.

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan enflasyonla mücadele ve finansal istikrar vurgusu!

Son dakika haberi... Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltildi. Piyasalarda hareketliliğe neden olan kararın ardından, Merkez Bankası Başkanı Erkan banka yöneticileriyle bir araya geldi.

Merkez Bankası Başkanı Erkan Ataşehir'deki İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan enflasyonla mücadele ve finansal istikrar vurgusu! | Video

ENFLASYON VE FİNANSAL İSTİKRAR VURGUSU

Konuşmasında enflasyon ve finansal istikrar vurgusunda bulunan Erkan şu ifadeleri kullandı:

Bankacılık sektörümüzle bir araya geldik. Çok verimli bir görüşme oldu. Bize sorunlarını ve taleplerini belirttiler. Şundan eminim ki hükümetimizin belirlediği ekonomik hedefler doğrultulusunda enflasyonla mücadele etmek için tüm ekonomik birimlerimiz kollarını sıvamıştır.

"FİYAT İSTİKRARI FİNANSAL İSTİKRAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Bunu istikrarlı ve kararlı bir şekilde yapacağımızdan eminim. Bunun için de fiyat istikrarı finansal istikrar için çok önemli. Hem fiyat istikrarı hem de finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz.

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Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan enflasyonla mücadele ve finansal istikrar vurgusu!
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