SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı açıkladı! 2024 yılı sonu enflasyon tahmini belli oldu

Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu sunumunu gerçekleştiriyor.

Karahan şu ifadeleri kullandı:

"ENFLASYON BOZULMASINA KESİNLİKLE İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Enflasyon, hedeflerimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası duruşumuzu korumakta kararlıyız. Enflasyon bozulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Temel amaç fiyat istikrarı.

Enflasyonda ana eğilim gerilemeye işaret ediyor.

Konut fiyatlarında artış yavaşladı.

Kira artışları sınırlanabilir.

TL mevduata geçiş hızlandı. Makroihtiyati çerçeve TL'ye geçişi destekleyecek.

Risk primi iyileşiyor. Türkiye'ye portföy girişleri yaşanıyor.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ BELLİ OLDU

2024 yılı sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı taşıdık. Yıl sonu enflasyon tahminimiz yüzde 38 oldu.

İŞTE 2025-2026 YILI ENFLASYON TAHMİNİ

Enflasyon tahminimiz 2025 yılı için yüzde 14, 2026 yılı için yüzde 9.

"HAZİRAN AYINDAN İTİBAREN İSTİKRARLI BİR ŞEKLİDE DÜŞMEYE BAŞLAYACAK"

Enflasyon Mayıs ayında zirveyi görecek. Haziran ayından itibaren ise istikrarlı bir şeklide düşmeye başlayacak."

Ayrıntılar geliyor...