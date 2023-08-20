Son dakika: Tarihi anlaşma! Türkiye Macaristan’a doğal gaz ihraç edecek

"Bugün BOTAŞ ve Macar MVM şirketi arasında imzalanan doğal gaz anlaşmasıyla ilk kez sınır komşumuz olmayan bir Avrupa ülkesine doğal gaz ihracatı gerçekleştireceğiz. Türkiye Avrupa'nın arz güvenliğine katkı yapmaya devam ediyor."