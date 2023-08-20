Son dakika: Tarihi anlaşma! Türkiye Macaristan’a doğal gaz ihraç edecek

Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ve Macaristan MVM şirketi arasında doğal gaz anlaşması imzalandığını açıkladı.
Bakan Bayraktar, Türkiye'nin ilk kez sınır komşusu olmayan bir Avrupa ülkesine doğal gaz ihracatı gerçekleştirdiğini belirtti.
Bugün @Botastr ve Macar MVM şirketi arasında imzalanan doğal gaz anlaşmasıyla ilk kez sınır komşumuz olmayan bir Avrupa ülkesine doğal gaz ihracatı gerçekleştireceğiz.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) August 20, 2023
Türkiye Avrupa'nın arz güvenliğine katkı yapmaya devam ediyor .
🇹🇷 🇭🇺 pic.twitter.com/FpNSfg6NOH
TÜRKİYE'DEN TARİHİ DOĞAL GAZ ANLAŞMASI
Bakan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün BOTAŞ ve Macar MVM şirketi arasında imzalanan doğal gaz anlaşmasıyla ilk kez sınır komşumuz olmayan bir Avrupa ülkesine doğal gaz ihracatı gerçekleştireceğiz. Türkiye Avrupa'nın arz güvenliğine katkı yapmaya devam ediyor."