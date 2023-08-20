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Giriş Tarihi: 20.8.2023 23:19 Son Güncelleme: 20.8.2023 23:34

Son dakika: Tarihi anlaşma! Türkiye Macaristan'a doğal gaz ihraç edecek

Son dakika... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin sınır komşusu olmayan bir Avrupa ülkesine ilk kez doğal gaz ihracatı gerçekleştirdiğini duyurdu. Macaristan ile anlaşma imzalandı.

Son dakika: Tarihi anlaşma! Türkiye Macaristan’a doğal gaz ihraç edecek

Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ve Macaristan MVM şirketi arasında doğal gaz anlaşması imzalandığını açıkladı.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin ilk kez sınır komşusu olmayan bir Avrupa ülkesine doğal gaz ihracatı gerçekleştirdiğini belirtti.

TÜRKİYE'DEN TARİHİ DOĞAL GAZ ANLAŞMASI

Bakan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün BOTAŞ ve Macar MVM şirketi arasında imzalanan doğal gaz anlaşmasıyla ilk kez sınır komşumuz olmayan bir Avrupa ülkesine doğal gaz ihracatı gerçekleştireceğiz. Türkiye Avrupa'nın arz güvenliğine katkı yapmaya devam ediyor."

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Son dakika: Tarihi anlaşma! Türkiye Macaristan'a doğal gaz ihraç edecek
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