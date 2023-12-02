Sosyal medya fenomenlerine torba yasa hazırlanıyor

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutuklanmasıyla başlayan süreçte Türkiye'nin gündemine oturan sosyal medya fenomenleri için Meclis'te torba yasa hazırlığı yapılıyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, fenomenlerin gelirlerinin araştırılması, muhasebeleştirilmesi ve vergilendirmesini amaçladıklarını söyledi. TikTok'taki yayınlara ilişkin de konuşan Yayman, uygulamadaki müstehcen içerikli yayınların kabul edilemez olduğunu belirterek, lisans iptaline varan adımlar atılabileceğine işaret etti. Yayman, "TikTok başta olmak üzere dijital mecralarda milletimize, ahlakımıza, ailemize, çocuklarımıza yönelik; başta müstehcenlik olmak üzere uygulamalar asla tasvip edilemez. Uygulamada bağış yapılması meselenin vahametini ortaya koyuyor" diye konuştu.TBMM Dijital Mecralar Komisyonu olarak, başta bant daraltma, yayın yasağı ve reklam yasağı gibi adımlar atabileceklerini söyleyen Yayman, gerekirse lisans iptaline varacak adımların atılabileceğini kaydetti.Yayman, Tik Tok'un Türkiye ve Avrasya temsilcisinin komisyona çağrıldığını belirterek, "7 Aralık tarihinde Tik Tok'un Türkiye ve Avrasya Tik temsilcisi Emir Gelen'i davet ettik. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu'na gelecek ve bu konularla ilgili açıklama yapacak. Dijital mecralarda Türk toplumunun aile yapısını bozmaya yönelik yayınları tasvip etmiyoruz. Bir takım görüntüleri, kınıyor, lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.