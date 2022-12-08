Sözleşmeli üretimi zorunlu kılacağız

Türkiye 2023 Zirvesi ve A Para Sohbetleri'ne katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şu anda dünyanın tarım ve gıda, su ve enerji konularına odaklandığını, bakanlığın da tüm bu konular ile ilgilenmek durumunda olduğunu söyledi.Önce iklim değişikliği, sonrasında küresel salgın, ardından da Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu üç konunun da zirve yaptığını dile getiren Kirişci, "20 yıldan beri izlemiş olduğumuz doğru, yerinde ve dozunda politikalarla bu tür zamanlarda en temel kriter ve ölçüt olan bulunurluk konusunda Türkiye başarılı bir sınav vermiştir. Çünkü bulunmayan ürün en pahalı üründür. Bu tarım ürünü olabilir, tarımdan elde edilen gıda olabilir, su olabilir, enerji olabilir. Bulunurluğu sağlamış bir Türkiye var" diye konuştu. Kirişci, son 20 yılda Türkiye'nin tarımsal üretimden elde ettiği artıştan ve bitkisel üretimin bu yıl 127 milyon tona ulaşacağından bahsederek, maliyetlerdeki ve kırsaldan kente göçte yaşanan artışa rağmen bu üretim rakamını yakalamanın başarı olduğunu anlattı. Kirişci, tarım ve gıda ürünleri ihracatının yıl sonu itibarıyla 26-27 milyar dolara çıkmasını beklediklerini, bunun kendiliğinden olmadığını dile getirdi.Bakan Kirişci, son 20 yılda tarımsal alanda üreticilere sunulan desteklerden bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün itibarıyla, güncel rakamlar olarak ifade etmek gerekirse, 2002'de 1.8 milyar lira olan tarımsal destekler bu yılın sonu itibarıyla 40 milyar lira mertebesine ulaşmıştır. Bu tarımsal desteklerin içerisinde regülasyon kurumlarımızın üstlenmiş olduğu finansal yük buna dahil değildir. Ya da Ziraat Bankası'nın çiftçilerimize kullandırmış olduğu selektif ve sübvansiyonlu krediler buna dahil değil." Kirişci, Türkiye'nin 112 milyar metreküp suyunun bulunduğunu, bunun 58 milyar metreküplük kısmının kullanılabildiğini kaydederek, depolanabilir su miktarının 183 milyar metreküpe çıktığını, elektrik üretiminde 1.6 kat artış sağlandığını anlattı.Bakan Kirişci, gençlerin bu konulara ilgisini çekmek adına Tarım ve Orman Gençlik Konseyi'ni kuracaklarını söyledi. Kırsalda üretimle ilgili nüfusu tutmak için kadınlara yönelik sosyal güvenlik ile ilgili destek sağlayacaklarını anlatan Kirişci, "Sözleşmeli üretimi zorunlu kılacağız. Şu anda yok denilebilecek düzeyde. Şeker pancarı üreticisi ile şeker şirketleri arasındaki ilişki aslında sözleşmeli üretim oluyor. Ama biz istiyoruz ki arz ve talep arasında bir dalgalanma olmasın. Dolayısıyla sözleşmeli üretimi gerekirse stratejik ürünlerde zorunlu hale getireceğiz" dedi.TARIMSAL sulamada verimliliği artırmaya yönelik çalışmalardan bahseden Kirişci, "Muradımız, yüzde 76-77 olan tarımsal sulamanın payını yüzde 70'lere, yüzde 60'lara kadar indirmek. Sulamadaki verimliliği yüzde 50-60 artırmak ve böylelikle tarımsal sulama başta olmak üzere suyu en verimli şekilde kullanmak" dedi. Kirişci, içme suyunda yüzde 33.5 olan kayıp kaçak oranının aşağı çekilmesi ile alakalı kısa süre önce Türkiye Belediyeler Birliği ile yaptıkları toplantıyı anımsatarak, "Bu çerçevede suda tasarruf ve aynı Emine Erdoğan hanımefendinin Türkiye'de başlattığı, dünyaya mal olan ve BM tarafından da artık ilgi gören sıfır atık politikası ve uygulamasına benzer bir çalışmayı suda israfa son vermek adına başlatmış bulunuyoruz. Hedefimiz öncelikle yüzde 25'e inmesi ama ideal olan yüzde 10'lara, yüzde 8'lere çekilmesidir" dedi.ZİRVENİN açılış konuşmasını yapan Sabah ve Daily Sabah İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman, pek çok organizasyon, zirve ve foruma imza attıklarını belirterek 2023 yılının herkes için bir heyecan noktası olduğunu söyledi. Uzman, "Türkiye 2023, ülkemizin koymuş olduğu hedeflere farklı perspektiflerden bakabilme ve yapılanları görebilme şansını bize veren, pek çok disiplini mercek altına aldığımız, gururla düzenleyerek, sabırsızlıkla beklediğimiz bir markamız haline geldi. Sabah Gazetesi olarak bu yıl 5'incisini gerçekleştirdiğimiz Türkiye 2023 Zirvemizin bu adımlara katkı sağlamasını amaçlıyoruz. Ülkemizin en can alıcı sektörlerini ve bu sektörlerin karar alıcılarını ve yönetimlerini, bakanlıklar nezdinde devlet kademesindeki yöneticilerimizi bugün bir araya getirerek ülkemiz için atılan adımları dinleyeceğimiz verimli bir zirve gerçekleştirmeyi umuyoruz" dedi.